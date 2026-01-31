入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

▲冷氣團南下，越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團來了，今天(31日)起開始降溫，預計持續影響至下周二清晨，局部低溫下探14度，由於華南雲系掃入，今晚到明天全台有降雨機會，其中北海岸、宜蘭、台中以北山區雨較大，周三起天氣好轉，不過下周五晚間又要變天，再有一波鋒面和冷氣團帶來降溫和降雨，且冷空氣強度將更強。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團南下，預計影響到下周二清晨，今天晚間至明天華南雲系移入影響，全台有降雨機會，基隆北海岸、宜蘭、台中以北山區有持續且廣泛降雨，並有較大雨勢，中部以北有短暫雨，其他地區也有降雨機會，這兩天是降雨最多的時間點。

曾昭誠說明，下周一到下周二清晨少了華南雲系影響，剩下迎風面降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢趨緩，北部、東半部、中部山區仍有降雨機會，其他地區也有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周二白天開始，冷氣團減弱，東北風減弱轉為偏東風。曾昭誠指出，降雨區剩下東半部、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區多雲到晴；周三到周五天氣轉好，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星短暫雨。

曾昭誠表示，下一波天氣轉變落在下周五晚上，鋒面開始接近，入夜後北部、宜蘭、花蓮開始降雨，周六另一波鋒面通過，大陸冷氣團南下，迎風面地區北部、恆春半島、東半部將有降雨，尤其是基隆北海岸、桃園以北、宜蘭降雨明顯。

溫度趨勢上，曾昭誠說明，大陸冷氣團影響，今天開始降溫並持續至周二清晨，北部、宜蘭整天溫度約14到17度，感受偏涼、偏冷，中南部清晨溫度落在15到17度，稍微轉涼，中南部白天高溫稍降至18到23度。氣溫將自周二回溫至周五，這三天北部將回到20度以上，各地溫度約20到24度，中南部氣溫會更高。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，下波鋒面下周六晚間南下，北部、宜蘭一大早降溫至14到16度，中南部周六下半天起各地開始降溫，預計周六起到2月10日可能都有冷空氣影響，強度至少是大陸冷氣團等級，不過仍要觀察後續預報調整，預估強度會比這一波稍微強一些。

此外，曾昭誠提醒，下周一之前，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。