出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

記者鄺郁庭／綜合報導

搭長途飛機其實不輕鬆，一直坐著難免腰酸背痛、血液不循環。就有網友在Threads發起話題，「出差很少人會帶但超實用的東西」，他自己有看到別人分享可以帶按摩球踩在腳底，幫助血液循環。沒想到貼文釣出大批網友接力回應，從飛機、飯店到租車情境通通有人補充，還有人打趣敲碗「可不可以整理懶人包」，意外引發熱烈共鳴。

原PO在Threads發文表示，看到有人分享搭飛機久坐容易影響血液循環，因此會帶按摩球踩在腳底。隨後留言區瞬間變成大型經驗交流現場，就有人點名藥品，「殺菌喉片！出差很累的狀況下加上人流大，有一點喉嚨痛的時候即時吃喉片對防止狀況惡化蠻有用的。」

其中，不少人會帶「整包抽取式衛生紙、濕式衛生紙、酒精擦」，在國外或長途移動時隨時派得上用場；還有人大推小剪刀、指甲剪、剪死皮工具，理由是「指甲旁邊翹起來，真的會氣到想回台灣」，不過記得要放在托運行李。

留言中也有人分享，多插座延長線、萬國插座、折疊衣架、晾衣繩、行李秤、AirTag、夾鏈袋等，都是高頻使用神物。還有網友會帶折疊行李袋、矽膠摺疊杯、快煮壺、電湯匙、不鏽鋼餐具，甚至還有人表示會帶藍牙音響、營幕燈、叉子、兩個皮夾分開放不同貨幣等等。