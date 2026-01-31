要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆　果粉吵翻

▲同事想借lightning充電線，結果全公司的人只有Type-C的線。（圖／記者洪聖壹攝）



網搜小組／劉維榛報導

自iPhone 16問世後，蘋果逐步將旗下產品充電孔從Lightning轉換為Type-C充電孔。一名網友表示，同事臨時想借線，全公司不是安卓就是iPhone新機型，沒人再用舊iPhone，讓他瞬間意識到Lightning已經開始被排擠了。貼文引發共鳴，不少網友直呼Type-C已成主流，「早該退了，充電有夠慢」。

一名網友在Threads表示，最近在公司突然發現一件很有時代感的事，一位同事想借充電線，結果問了全公司的人，手機不是安卓就是iPhone 15以後的機款，根本借不到lightning充電線。

對此，原PO哭笑不得直呼，居然都沒人用舊iPhone，「好誇張，沒想到lightning充電線就這麼默默的退場了！」

底下引來網友熱議，「早該退了，充電有夠慢」、「所以我才換了17，現在身邊要借充電線，都要先問用iPhone機款，但大多數都已經換Type-C」、「13釘子戶很多都升級嘍」、「這真的...我的14也準備要退役了」、「買轉接頭就行」、「當初就是為了擺脫lightning線，才從13 Pro換到16 Pro，不然本來也沒打算這麼早換」。

Lightning沒人借！果粉笑：反而變優點

但也有不少果粉直呼，「12堅持中，邁入第5年」、「我還在用lightening最後一代」、「我還在用11，Airpods也是lightning，很少機會用Type-C」、「唯一的好處是，旅遊用行動電源的時候，別人要借線，我都會說我的是舊的頭，別人就會知難而退了」、「以前線很容易被借到不見，現在沒人可以借，這也算是好處吧」。