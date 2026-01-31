　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆　果粉吵翻

▲USB-C to lightning。（圖／記者洪聖壹攝）

▲同事想借lightning充電線，結果全公司的人只有Type-C的線。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／劉維榛報導

自iPhone 16問世後，蘋果逐步將旗下產品充電孔從Lightning轉換為Type-C充電孔。一名網友表示，同事臨時想借線，全公司不是安卓就是iPhone新機型，沒人再用舊iPhone，讓他瞬間意識到Lightning已經開始被排擠了。貼文引發共鳴，不少網友直呼Type-C已成主流，「早該退了，充電有夠慢」。

一名網友在Threads表示，最近在公司突然發現一件很有時代感的事，一位同事想借充電線，結果問了全公司的人，手機不是安卓就是iPhone 15以後的機款，根本借不到lightning充電線。

對此，原PO哭笑不得直呼，居然都沒人用舊iPhone，「好誇張，沒想到lightning充電線就這麼默默的退場了！」

底下引來網友熱議，「早該退了，充電有夠慢」、「所以我才換了17，現在身邊要借充電線，都要先問用iPhone機款，但大多數都已經換Type-C」、「13釘子戶很多都升級嘍」、「這真的...我的14也準備要退役了」、「買轉接頭就行」、「當初就是為了擺脫lightning線，才從13 Pro換到16 Pro，不然本來也沒打算這麼早換」。

Lightning沒人借！果粉笑：反而變優點

但也有不少果粉直呼，「12堅持中，邁入第5年」、「我還在用lightening最後一代」、「我還在用11，Airpods也是lightning，很少機會用Type-C」、「唯一的好處是，旅遊用行動電源的時候，別人要借線，我都會說我的是舊的頭，別人就會知難而退了」、「以前線很容易被借到不見，現在沒人可以借，這也算是好處吧」。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光
小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰
旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」
政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　運將判決結果曝
入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025 年台灣智慧型手機市場整體銷量略為降溫。市調數據顯示，全年智慧型手機總銷量約 529 萬支，較 2024 年的 533 萬支減少約 4 萬支，年減幅約 1%；不過在高階與旗艦機銷售比重提高的帶動下，整體銷售金額反而出現 年增約 11% 的表現，市場呈現「價漲量縮」的結構變化。

