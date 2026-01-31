泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

▲泰國一名毒蟲被警方追緝時，女友不慎摔車，然而他卻絲毫不在意，繼續逃跑。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國一名29歲毒犯為了逃避警方追捕，在騎車狂飆逃逸的過程中，竟將後座女友摔落路面，自己卻頭也不回繼續逃竄。這段由警方隨身攝影機拍下的畫面在泰國社群媒體瘋傳，網友紛紛留言批評男子冷血行徑，但事後嫌犯女友受訪時卻表示，「我還是愛他。」堅持要陪伴對方度過難關，讓網友傻眼不已。

根據《第七頻道》報導，大城府警方日前發現一名騎乘紅色機車的男子行跡可疑，上前盤查時對方突然加速逃逸。警方隨即騎車展開追捕，過程中男子因車速過快失控，導致坐在後座的女友直接摔落地面。

令人震驚的是，男子見狀完全沒有停車查看女友傷勢的意思，反而繼續催動油門想要甩開警方。追捕畫面顯示，穿著深藍色上衣的嫌犯在道路上高速狂飆，最終被警方逼至路邊失控摔車。一名員警立即下車徒步追趕，將他壓制在地並上銬逮捕。

警方在這名被逮捕的男子身上搜出3顆安非他命。經確認，嫌犯名叫吉拉蓬，被帶回警局進行尿液檢測後呈現陽性反應，證實他確實有吸毒。

這段追捕影片在網路上引發熱烈討論，許多網友湧入留言區發表意見。有人諷刺女方稱，「她知道自己很重，所以跳下車讓他逃跑」、「他的女友真是無私」。但也有人批評，「為了3顆藥丸就拋棄女友」、「他選擇丟掉女友，而不是丟掉毒品」。

事後，嫌犯32歲的女友接受第七頻道專訪時表示，她對男友的行為並不生氣，甚至在法院裁定羈押後還特地前往探視。女方透露兩人交往僅3個月，她完全不知道男友有吸毒習慣。儘管在這場意外中受了傷，她仍堅稱自己依然深愛著對方，決定陪伴他走過這段艱難時期。