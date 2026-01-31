　
地方 地方焦點

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

▲▼ 九華山地藏庵冬令救濟助弱勢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 九華山地藏庵冬令救濟助弱勢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠今（31）日上午出席財團法人九華山地藏庵舉辦的冬令救濟活動，感謝地藏庵長年秉持地藏王菩薩慈悲大愛精神，持續關懷弱勢族群，協助弱勢家庭度過溫馨的農曆新年，也期盼藉由活動喚起社會各界對弱勢民眾更多的關注與支持。

▲▼ 九華山地藏庵冬令救濟助弱勢 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長一早到場，親手將冬令救濟物資與慰問金發送給受助民眾。她表示，公部門資源有限，但民間的愛心與力量無限，感謝九華山地藏庵多年來無私付出，照顧許多需要幫助的家庭，期盼更多社會力量共同投入公益，營造扶弱濟貧、彼此關懷的良善循環。

▲▼ 九華山地藏庵冬令救濟助弱勢 。（圖／嘉義市政府提供）

黃市長也提到，過去一年面對丹娜絲風災及國際情勢變化，市府在維持財政穩健、未舉債的原則下，運用歲計賸餘加碼普發嘉義市市民現金6,000元，並於農曆年前完成發放，穩定民生、協助市民安心過好年，同時鼓勵市民支持在地攤商與店家，讓消費動能回流地方市場。

▲▼ 九華山地藏庵冬令救濟助弱勢 。（圖／嘉義市政府提供）

九華山地藏庵董事長蔡爾健表示，地藏庵自民國94年起持續辦理冬令救濟活動，今年共提供1,158戶弱勢家庭每戶4,600元冬令慰問金（含白米代金600元），總金額達新臺幣532萬6,800元，盼以實際行動傳遞社會溫暖。

