國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

▲中國國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（31日）進行中常委改選，共有45名中央委員登記角逐29席。稍早投票結果出爐，由立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二得1096票；現任中常委陳俗蓉第三。另，值得注意的是，立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的祕書王姿茵，也殺出重圍以第6名當選。

今日的中常委改選，是黨主席鄭麗文上任後，首次進行的中常委選舉。國民黨表示，此次29位中常委當選人將於2月4日就職。根據名單顯示，此次15名常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭等。除黃紹庭、朱珍瑤外、孫健萍，其餘人皆連任成功。

另，此次當選29名中常委中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代。而得票第6名的王姿茵，則為立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的辦公室祕書。

另外，曾任中常委的前立委李德維，這次在鄭麗文競選黨主席時大力相挺，協助運籌帷幄，回鍋參選中常委也順利當選。

▼國民黨第22屆第1任中常委選舉當選名單。（圖／國民黨提供，點圖放大）





