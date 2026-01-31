　
地方 地方焦點

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

▲展愛隊員施荏育受母親陳嬿朱感招，一同加入展愛服務志工隊。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲展愛隊員施荏育受母親陳嬿朱感招，一同加入展愛服務志工隊。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心持續用愛與行動為弱勢兒童與家庭帶來支持與溫暖，志工團隊在2025年投入計604人次、累積服務時數高達2945小時；其中「展愛服務隊」成員陳嬿朱已有20年資歷，總服務時數超過500小時，並連續四年榮獲南投家扶熱心服務獎。

南投家扶於今天上午舉辦「2026年扶幼委員暨志工尾牙」，同時頒發扶幼委員聘書、進行新舊任志工幹部的交接儀式，並表揚多位熱心服務的志工夥伴，向辛勤付出的團隊表達最深謝意，也成為扶幼委員會、展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會等志工團隊與社工間交流情誼的時光。

▲南投家扶中心頒發2026年扶幼委員聘書。（圖／南投家扶中心提供）

▲▼南投家扶中心頒發2026年扶幼委員聘書、頒發2025年志工隊熱心服務獎。

▲齊心扶幼，溫暖前行，2026南投家扶扶幼委員暨志工尾牙傳遞愛。（圖／南投家扶中心提供）

展愛隊員陳嬿朱則由其子施荏育代表，回顧於2005年加入團隊後、積極參與家扶志工活動，並在2022年開始擔任該服務隊總務幹部，今年邁入第五年，負責掌管財務、記錄各項開銷收支等重要工作，實屬不易，仍勇於接受挑戰，並默默付出、盡忠職守，更以身作則將公益精神自然地融入家庭生活，讓孩子在耳濡目染中理解「付出」的意義；施荏育表示在母親的陪伴與影響下，2023年正式加入展愛隊，逐漸體會到志工服務帶來的感動與成長，在彼此陪伴中累積珍貴的回憶，也讓公益成為連結親情的重要橋樑。

▲齊心扶幼，溫暖前行，2026南投家扶扶幼委員暨志工尾牙傳遞愛。（圖／南投家扶中心提供）

▲齊心扶幼，溫暖前行，2026南投家扶扶幼委員暨志工尾牙傳遞愛。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心主任李雅婷表示，南投家扶一路走來，因為每位扶幼委員與志工夥伴長年無私的付出與陪伴，才能讓更多弱勢兒童與家庭感受到支持與希望，未來該中心也將持續攜手扶幼委員及志工團隊，共同為孩子打造更溫暖、更有力量的成長環境，讓愛在南投持續傳遞、深耕不息。 

每日新聞精選

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

關鍵字：

南投家扶扶幼委員志工尾牙

