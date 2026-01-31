展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

▲▼世界展望會「籃海計畫」東區季中錦標賽開幕熱血登場。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會將於2026年1月30日至31日舉辦「籃海計畫東區季中錦標賽」，邀集來自宜蘭、花蓮、台東、基隆、桃園、苗栗、新店等地共8支球隊、160名青少年球員齊聚花蓮東華大學美崙校區，在球場上切磋球技、爭取榮譽，也展現長期訓練與陪伴所累積的成長成果。

▲全台8支球隊、160名青少年球員齊聚花蓮東華大學美崙校區切磋球技。



開幕典禮上，花蓮縣政府北區服務中心張治華主任代表花蓮縣長徐榛蔚致詞肯定台灣世界展望會長期深耕弱勢兒少服務，透過運動教育為孩子打造正向成長的舞台，同時勉勵參賽球員在比賽中勇於挑戰自我、學習團隊合作與彼此尊重，將球場上的拚搏精神轉化為面對未來人生的力量。立法委員傅崐萁辦公室主任陳仲敏、花蓮縣政府教育處督學羅惠珍、花蓮美侖大飯店經理游騰炬、凱昕工程行負責人賴瑞美也到場給予孩子們鼓勵！

▲台灣世界展望會籃海計畫季中錦標賽開球儀式。



籃海計畫自2021年推動以來，秉持「運動翻轉教育、運動翻轉生命」的核心理念，結合專業教練指導與社工陪伴，為經濟弱勢家庭青少年提供安全且充滿支持的成長環境。台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，季中錦標賽不僅是競技舞台，更是孩子被看見、被肯定的重要時刻，「每一次上場，都是孩子為自己累積信心、學習承擔與合作的關鍵經驗。」

▲台灣世界展望會籃海計畫紅葉巨獸隊PK蘭陽勇士隊。



參與籃海計畫五年的小軍，正是陪伴成果的真實見證。由阿嬤一手帶大的他，家庭資源有限，為了追尋籃球夢想，每天騎單車、轉搭火車10公里上學與練球。在教練與社工長期陪伴下，他逐步建立自信與責任感，如今已成為球隊助理教練，主動協助帶領學弟妹進步成長，將自身歷程轉化為陪伴他人的力量，也因練球與阿嬤的關係更加緊密。

▲展望會籃海計畫季中錦標賽各隊爭取榮譽。



就讀國中三年級的小傑來自單親家庭，身材不高大的他在球場上拚勁十足，從不畏懼強敵，場外的態度也謙遜有禮、認真負責。今年小傑將首次站上大型賽事舞台，雖然緊張，不知道對手會有多強，表示會和團隊一起努力並堅持下去，展現對籃球與自我成長的高度投入。

▲籃海計畫紅葉巨獸隊小傑分享第一次上場的緊張和期待。



台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明強調，將持續透過籃海計畫，陪伴孩子在運動中找到歸屬感與自信，培養面對挑戰的勇氣，讓生命的正向發展在球場內外不斷延續。台灣世界展望會誠摯感謝長期支持籃海計畫的愛心單位：崇友基金會研華文教基金會、感恩聖仁基金會、Onelab瑞嘉軟體、公勝保險經紀人股份有限公司、財團法人顯恩慈善基金會、瓦城泰統慈善基金會、成真社會企業有限公司（成真咖啡）、趨勢科技股份有限公司、新北市南山高級中學、CoCo都可、建準電機工業股份有限公司、三合豐針織有限公司、合曼實業有限公司、多喝水STAY COOL、花蓮美侖大飯店、祥合運動器材工業股份有限公司、凱昕工程行、新竹市光明福德宮協進會、源富生技股份有限公司、潮港城餐飲集團、得意中華食品有限公司、財團法人運動保健協會、睿奇整合運動有限公司，因為有社會各界的攜手同行，孩子們才能在穩定的資源與陪伴中安心訓練、勇敢追夢，讓運動成為翻轉生命的重要力量。

