嘉義人氣烤鴨店年菜優惠　加碼龍蝦回饋老顧客





▲▼ 嘉義知名烤鴨餐廳年菜加碼滿額送龍蝦 ，春節更是一位難求 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新北平餐廳向來以烤鴨、啤酒鴨及咖哩蟹等招牌菜色聞名，是不少老饕心中的人氣餐廳，平日用餐時段即高朋滿座。隨著農曆春節將近，聚餐需求大增，餐廳訂位情況更是熱絡，春節期間幾乎一位難求，顯示其在地深耕多年、累積的好口碑。

迎接今年農曆新年，新北平餐廳特別推出誠意十足的年節優惠，凡春節期間消費滿新臺幣8,800元，即贈送加碼要價1980元的龍蝦一道，回饋長期支持的顧客。優惠消息一出，吸引不少民眾提前訂位，成為今年春節聚餐的熱門選擇之一。

業者表示，今年年菜主打豐盛的海陸大餐，結合經典人氣料理與精選海鮮食材，讓顧客在圍爐時能一次品嚐多樣佳餚。考量烤鴨製作需仰賴專業人力，春節期間人手較為吃緊，因此在菜色設計上進行調整，以多元菜色搭配滿額回饋方式，既兼顧出菜品質，也希望藉此感謝老顧客長年支持。

不少熟客表示，新北平餐廳年菜份量實在、口味穩定，今年再加碼贈送龍蝦更顯誠意，無論家庭圍爐或親友聚餐都相當合適。業者也提醒，春節期間訂位需求高，建議民眾提早規劃、提前預約，以免向隅，在年節期間留下遺憾。