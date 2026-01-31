萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

▲萬科。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產企業萬科30日發布2025年度業績預告，其中，2025年預計歸屬於上市公司股東的淨虧損約820億元（3515億元新台幣），扣除非經常性損益後的淨虧損約800億元（3429億元新台幣），較2024年的虧損約494億元（約2117億元新台幣）更進一步擴大。

對於虧損的原因，萬科表示，一是房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位。報告期內，房地產開發業務結算利潤主要對應2023年、2024年銷售的項目及2025年消化的現房和準現房庫存。這些項目的地價獲取成本較高，導致報告期結算毛利總額大幅減少。

萬科提到，二是因業務風險敞口升高，新增計提了信用減值和資產減值。三是部分經營性業務扣除折舊攤銷後整體虧損，以及部分非主業財務投資虧損。

萬科指出，四是部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。報告期內，萬科保質交付11.7萬套房子，經營服務業務營收保持穩健；積極推動開發業務的各項降本增效工作，如管理費用管控和優化等，實現了開發業務管理費用連續兩年下降。但當前公司發展依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓。

萬科強調，公司將全力以赴推進經營改善，通過戰略聚焦、規範運作和科技賦能等措施，推動業務佈局優化和結構調整，提升多場景的開發和經營能力；公司上下將凝心聚力，有序地化解風險，擺脫困境，推動公司早日走出低谷。

萬科的大股東深圳地鐵集團過去幾年為萬科提供了多種形式的援助，公開資料顯示，深鐵累計向萬科提供了超300億元股東借款，借款條件優於市場水平，幫助萬科緩解流動性壓力。

深鐵甚至還與萬科加強了業務合作，深圳地鐵置業集團與萬科旗下長租公寓品牌泊寓簽署了深鐵項目租賃運營框架協議，進一步深化在住房租賃領域的合作。