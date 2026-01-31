曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤　元宵節解密流年

▲雲天宮每年農曆12月15日求國運籤，元宵節解籤。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

位於高雄鳥松區的玄鷲山高邑雲天宮，曾多次準確預測國勢流年，最讓信眾嘖嘖稱奇的，便是廟方在2022年曾點名東部在9月可能發生大地震，而當時地震共造成1死170人受傷。雲天宮在每年農曆12月15日求國運籤，並於農曆正月15日解籤，廟方表示歡迎信眾親臨見證。

2022年台灣東部接連大小震不斷，當時雲天宮在年初元宵節解國運籤時，供奉的主神關聖帝君就預言，壬寅年在農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部、南部最為嚴重，宜小心為要。恰巧，台東池上規模6.8地震地震發生在農曆8月22日，在農曆9月附近，地點也符合東部、南部條件，有信眾將此文PO上地方社團引發不小討論。

▲▼雲天宮關聖帝君在2022年曾預言農曆九月東部、南部恐有大地震。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）



雲天宮最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，由帝君親抽、廟方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮自2007年開宮以來便維持抽「年度國運籤」的傳統，固定於每年農曆12月15日（今年為國曆2月2日）由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日元宵節（今年為國曆3月3日）由宮方解讀籤意，說明流年運勢。

雲天宮每年抽「國運籤」時都吸引大量信眾到場，關心來年國家整體走勢。廟方指出，國運籤並非占卜，而是帝君對國家氣運的慈示，旨在提醒民眾趨吉避凶、心存善念，共同維持社會安穩，宮方並預告，今年國運籤的抽籤儀式將如期舉行，歡迎信眾親臨見證。