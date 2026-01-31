嘉義青工發放物資　助320戶弱勢家庭溫暖過冬

▲▼ 嘉義市青工總會寒冬送暖，發放物資助320戶弱勢家庭安心過冬 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中國國民黨嘉義市青工總會於今（31）日在嘉義市慢速壘球場舉辦「寒冬送暖、青年有愛」活動，針對嘉義市東、西區共320戶中低收入戶及邊緣家庭，發放保暖毛毯、麵條及飲品等民生物資，希望在寒冷冬日為弱勢家庭帶來實質協助與溫暖關懷。現場集結數十位青工幹部投入服務，氣氛溫馨。

嘉義市長黃敏惠因公務未能出席，特派市府企劃處長楊張建南到場致詞，轉達市府對弱勢族群的關懷，並感謝嘉義市青工總會長期投入公益服務，與市府攜手照顧弱勢家庭，期盼更多民間力量共同參與，打造更有溫度的幸福城市。

嘉義市青工總會總會長蘇芳儀表示，青工總會秉持服務社會、關懷弱勢的精神，透過寒冬送暖活動，讓有需要的家庭感受到社會的支持與溫暖，未來也將持續凝聚青年力量，深入鄰里關懷更多需要協助的角落，讓愛心持續傳遞。

活動也感謝多位地方人士與企業熱心贊助，包括國民黨市黨部主委蔡明顯、嘉市果菜市場總經理謝宗桓、嘉市魚類同商業公會理事長黃政憲、新竹市議員陳慶齡及多家企業與個人，共同促成活動圓滿完成。市議員鄭光宏、黃思婷、陳家平亦到場表達支持。

國民黨市黨部主委蔡明顯表示，寒冬送暖不僅是物資的提供，更是對弱勢家庭的陪伴與關心，期盼透過實際行動，讓社會充滿正向能量。本次活動在溫馨氣氛中圓滿落幕，為寒冬注入一股暖流。