政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

▲暖心蘆竹寒冬送暖

▲蘆竹區115年度愛心關懷活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「蘆竹區115年度愛心關懷活動」，31日於南崁五福宮舉行。副市長蘇俊賓出席活動表示，寒冬送暖「不只給予、重視培力、更提供舞台」的具體展現。市府團隊也將持續精進施政與服務品質，攜手地方讓桃園更溫暖、更有力量。

蘇俊賓指出，南崁五福宮長期以來不只是地方信仰中心，更是蘆竹區重要的愛心據點，讓大家有很優質的場域進行各項公益活動，而在地里長們也是寒冬送暖中關鍵的一環，協助將救濟與物資即時送到需要的家庭。今天還有獅子會、同濟會、扶輪社等夥伴出錢出力，一同參與這項愛心送暖行動，與市府一同為地方注入穩定而長久的正向力量。

▲暖心蘆竹寒冬送暖

▲蘆竹區115年度愛心關懷活動。（圖／市府提供）

蘆竹區公所表示，年終寒冬送暖時節，市府攜手民間團體共同關懷弱勢家戶與獨居長者，將社會溫暖送到需要的角落。今（115）年蘆竹區以「暖心蘆竹．愛永流傳」為主題，整合在地公益資源，透過跨單位合作提供750份關懷物資，持續強化社會安全網。

包括市議員張桂綿、錢龍、許清順、社會局副局長蔡逸如、蘆竹區長李岳壇、南崁五福宮主任委員邱進賢、榮譽主委陳宗賢、國際獅子會300B-3區總監徐聰明等人士均一同出席活動。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大觀音亭暨祀典興濟宮歲末公益溫暖府城迎馬年

大觀音亭暨祀典興濟宮歲末公益溫暖府城迎馬年

寒冬時節，善意流轉，台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，30日於廟埕舉辦歲末系列公益與文化活動，上午辦理「寒冬送暖」公益關懷行動，下午接續推出「大師揮毫贈春聯」文化活動，結合慈善關懷與傳統藝術，為府城注入滿滿人情溫度，陪伴民眾迎接嶄新的馬年。

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

關鍵字：

蘆竹區寒冬送暖蘇俊賓

讀者迴響

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

