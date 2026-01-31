暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

▲蘆竹區115年度愛心關懷活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「蘆竹區115年度愛心關懷活動」，31日於南崁五福宮舉行。副市長蘇俊賓出席活動表示，寒冬送暖「不只給予、重視培力、更提供舞台」的具體展現。市府團隊也將持續精進施政與服務品質，攜手地方讓桃園更溫暖、更有力量。

蘇俊賓指出，南崁五福宮長期以來不只是地方信仰中心，更是蘆竹區重要的愛心據點，讓大家有很優質的場域進行各項公益活動，而在地里長們也是寒冬送暖中關鍵的一環，協助將救濟與物資即時送到需要的家庭。今天還有獅子會、同濟會、扶輪社等夥伴出錢出力，一同參與這項愛心送暖行動，與市府一同為地方注入穩定而長久的正向力量。

蘆竹區公所表示，年終寒冬送暖時節，市府攜手民間團體共同關懷弱勢家戶與獨居長者，將社會溫暖送到需要的角落。今（115）年蘆竹區以「暖心蘆竹．愛永流傳」為主題，整合在地公益資源，透過跨單位合作提供750份關懷物資，持續強化社會安全網。

包括市議員張桂綿、錢龍、許清順、社會局副局長蔡逸如、蘆竹區長李岳壇、南崁五福宮主任委員邱進賢、榮譽主委陳宗賢、國際獅子會300B-3區總監徐聰明等人士均一同出席活動。