日本41歲死囚小林龍司「獄中輕生」身亡！　20年前活埋2大學生

▲日本死囚小林龍司31日上午被發現在獄中輕生。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本大阪拘置所驚傳死囚自殺身亡案件，犯下東大阪集團暴行殺人事件的41歲死刑犯小林龍司31日清晨被發現用棉被套住自己的頸部，經緊急送醫後仍宣告不治。這名惡徒2006年犯下駭人聽聞的殺人案，將2名大學生集體施暴後活埋致死，2011年被判死刑定讞，如今卻選擇自我了斷。

根據《關西電視台》報導，大阪拘置所指出，獄方人員31日上午7時50分左右，例行性叫醒小林，但卻發現他對呼喚聲毫無反應。工作人員立即開啟牢房查看，赫然發現他用棉被套緊緊纏繞在頸部。

獄方人員當下緊急進行急救措施，並火速將他送往醫院搶救，但最終仍回天乏術，不治死亡。大阪拘置所根據現場狀況研判，小林龍司應是自行結束生命。

小林龍司2006年夥同他人，針對2名無辜的大學生進行殘暴的集體毆打，並在受害者奄奄一息之際，將他們活生生埋入土中致死。這起手段極其兇殘的謀殺案震驚日本社會，而他則在2011年4月被處死刑。

針對此次死囚自殺事件，大阪拘置所發出正式聲明表達遺憾。聲明中指出，「收容人員在所內死亡，我們深感遺憾。」獄方強調，未來將更加落實對收容人的動態監視與心理狀態掌握，徹底檢討現行管理制度的缺失，全力防止類似憾事再度發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995