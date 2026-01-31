嘉義市嚴打無照駕駛　首日查獲13件無照駕駛...當場扣牌移置

高雄市楠梓區於昨日深夜發生一起離奇的交通事故，晚間10時許，一名10歲男童在興楠路騎樓玩耍時，因操作滑板不慎，導致滑板瞬間滑入車道。當時行駛中的28歲陳姓女騎士見狀緊急煞車，卻造成後方兩名男騎士（23歲林男、24歲江男）反應不及發生猛烈追撞，結果又波及路旁機車。隨後，當119救護人員在場檢傷時，後方24歲吳男與32歲莊女兩名騎士又發生碰撞，整起事件共造成3名騎士受傷送醫。