嘉義市嚴打無照駕駛　首日查獲13件無照駕駛...當場扣牌移置

▲▼ 《道交條例》第21條修正案上路首日，嘉市警取締13件無照駕駛 依法扣牌移置車輛 。（圖／嘉義市警局提供）
記者翁伊森／嘉義報導
《道路交通管理處罰條例》第21條修正案於今（31）日正式施行，嘉義市政府警察局即刻啟動執法，統計截至今日15時止，已取締無照駕駛違規13件，其中包含無照駕駛肇事2件，警方均依新制規定，當場扣繳牌照並移置保管車輛。
嘉義市警察局表示，本次修法針對「無照駕駛」大幅加重處罰，並新增當場移置保管車輛及扣繳牌照（吊扣牌照3個月）等規定，目的在於有效嚇阻心存僥倖的違規行為，保障其他守法用路人的生命與財產安全。
依新制規定，無照駕駛罰則明顯提高，機車無照駕駛處新臺幣18,000元以上、36,000元以下罰鍰；小型車處36,000元以上、60,000元以下；大型車處40,000元以上、80,000元以下，並一律當場移置保管車輛及吊扣牌照3個月。
另針對10年內累犯者加重處罰，第2次違規即處最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上除罰鍰每次累加外，並吊扣牌照1年。
局長陳明志表示，近年無照駕駛事故頻傳，警方將持續針對無照駕駛等重大交通違規加強取締，呼籲市民切勿無照上路，以免釀成事故，並承受高額罰鍰及累犯重罰，共同維護安全、有序的交通環境。
