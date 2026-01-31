韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

▲立法院長韓國瑜出席「馬上幸福特別版限量春聯發送見面會」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（31日）在立院正門口發送「馬上幸福」馬年春聯，雖然台北飄著毛毛雨，但不減粉絲熱情。排在第一位的民眾更表示他凌晨三點就到現場等候，也有粉絲舉著「祝福韓院長 馬上長頭髮」，韓看到則打趣笑回，「跟佳芬姐生一個娃一樣難」。

韓國瑜日前在臉書上表示，特別製作2000份限量版春聯，今日下午要在立法院發送。據現場觀察，約有千位民眾早早就排好隊等著韓國瑜現身，首位民眾更表示自己凌晨3點就來排隊；也有民眾高舉「祝福韓院長 馬上長頭髮」、「祝福馬年 馬上發大財」等標語，也有民眾看到韓國瑜開心表示，「全世界沒有像你這樣的院長」。

韓國瑜致詞時先介紹秘書長周萬來，他說，大家都知道開會不是一件簡單的事情，一句話叫人多口雜，開會啊吵啊鬧啊，如何制定一個遊戲規則，如何有效的進行組織跟探討，如何有效的表決，都有賴一套開會的規則，周萬來是全台灣最會開會的，他幾十年來都在立法院，是最棒、最優秀的，大家一起給秘書長點掌聲。

韓國瑜接著說，馬年即將到了，大家告別了紛紛擾擾的金蛇年；馬年象徵著的就是行動力，萬馬奔騰、一馬當先，馬到成功。馬代表了行動力，也代表了熱情，也代表了希望，所以馬年的時候他在想要怎麼樣寫馬年這樣的一個春聯，讓大家開開心心。最後想到金蛇年國內外情況紛紛擾擾，因此期待馬年能夠讓大家覺得平安，能夠覺得幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」四個字。希望馬年，大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感覺到幸福無比。

韓國瑜說，過年是整個中華文化最重要的一件大事，大家要辦年貨、要把家裡面打掃乾淨，然後把春聯貼上去。他最喜歡的春聯是「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，這象徵著中華文化敦厚、良善，呼籲人與人之間要善良的相處。所以積善的人家，會有餘慶。這是非常了不起的。



