嘉義166縣道自小客逆衝！撞爛6支導桿　警方急追肇事車主

▲▼ 駕駛逆向撞擊回復型導桿 警方將依法開罰並求償 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎警分局近日於社群平台發現有民眾上傳影片，內容顯示一輛自小客車逆向行駛，並衝撞設置於道路中央之回復型導桿，造成6支導桿受損。警方隨即調閱影像查證，確認事故發生於本月29日上午7時許，地點位於166縣道42.5公里處，所幸未造成其他用路人傷亡。

竹崎警分局表示，事故發生後轄區派出所並未接獲相關報案，警方將依法通知車主到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款及第62條第1項規定製單舉發，另通知道路主管機關就相關設施損壞部分向車主求償。

警方說明，《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，汽車駕駛人肇事致「無人受傷或死亡」而未依規定處置者，可處新臺幣1,000元至3,000元罰鍰；若逃逸者，並得吊扣駕照1至3個月，呼籲駕駛人發生事故務必依規定報警處理，切勿心存僥倖。

竹崎警分局指出，為提升行車安全，轄區派出所自113年起已於該路段加強取締超速等違規行為，有效降低交通事故發生率，警方也將持續強化交通執法與宣導。提醒用路人行車務必遵守交通規則，注意道路標線及設施，共同維護行車安全。