拿榔頭搶銀樓！男穿警用雨衣犯案變裝落跑　 逃亡48小時被逮

▲蔡姓男子身穿印有警察字樣雨衣進入銀樓持橡膠榔頭攻擊老闆娘。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中正路某銀樓昨（30日）發生搶案，50歲蔡姓男子持橡膠榔頭攻擊銀樓老闆娘強盜未遂逃逸，狡猾的蔡男身穿印有警察字樣雨衣誤導被害人，並規劃逃逸路線及變裝以規避查緝。警方專案小組調閱監視器影像掌握犯嫌逃逸至新北市土城區旅館躲藏，員警於今日12時許進行搜索、拘提，將蔡緝捕歸案。

▲▼蔡嫌逃入巷內變裝騎車逃逸。（圖／桃園警分局提供）

29日中午，一名穿著印有警察字樣雨衣的男子走進銀檈，先假裝詢問，再突然持橡膠榔頭攻擊後，並未搶到財物就逃進巷子內，脫下雨衣變裝後騎車逃逸，警方立即組成專案小組，封鎖現場採證及擴大積極調閱監視器影像分析追查，經循線得知蔡男逃逸至新北市土城區旅館躲藏。

▲警方循線在新北市土城一家旅館將蔡男逮捕。（圖／桃園警分局提供）

警方專案小組於今日12時許進行搜索、拘提，將涉案犯嫌緝捕歸案，據了解，蔡嫌有竊盜前科，為何會選定桃園大廟旁銀樓行搶，蔡嫌不回答，仍不認錯，僅承認偷竊車輛，並不承認自己有打人，目前全案將報請檢警處置全案將依強盜、殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署複訊。