社會 社會焦點 保障人權

拿榔頭搶銀樓！男穿警用雨衣犯案變裝落跑　 逃亡48小時被逮

▲蔡姓男子身穿印有警察字樣雨衣進入銀樓持橡膠榔頭攻擊銀樓老闆娘。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲蔡姓男子身穿印有警察字樣雨衣進入銀樓持橡膠榔頭攻擊老闆娘。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中正路某銀樓昨（30日）發生搶案，50歲蔡姓男子持橡膠榔頭攻擊銀樓老闆娘強盜未遂逃逸，狡猾的蔡男身穿印有警察字樣雨衣誤導被害人，並規劃逃逸路線及變裝以規避查緝。警方專案小組調閱監視器影像掌握犯嫌逃逸至新北市土城區旅館躲藏，員警於今日12時許進行搜索、拘提，將蔡緝捕歸案。

▲▼逃入巷內變裝騎車逃逸。（圖／桃園警分局提供）

▲▼蔡嫌逃入巷內變裝騎車逃逸。（圖／桃園警分局提供）

▲▼逃入巷內變裝騎車逃逸。（圖／桃園警分局提供）

29日中午，一名穿著印有警察字樣雨衣的男子走進銀檈，先假裝詢問，再突然持橡膠榔頭攻擊後，並未搶到財物就逃進巷子內，脫下雨衣變裝後騎車逃逸，警方立即組成專案小組，封鎖現場採證及擴大積極調閱監視器影像分析追查，經循線得知蔡男逃逸至新北市土城區旅館躲藏。

▲警方循線在新北市土城一家旅館將蔡男逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲警方循線在新北市土城一家旅館將蔡男逮捕。（圖／桃園警分局提供）

警方專案小組於今日12時許進行搜索、拘提，將涉案犯嫌緝捕歸案，據了解，蔡嫌有竊盜前科，為何會選定桃園大廟旁銀樓行搶，蔡嫌不回答，仍不認錯，僅承認偷竊車輛，並不承認自己有打人，目前全案將報請檢警處置全案將依強盜、殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署複訊。

01/29 全台詐欺最新數據

移工愛買「3件套」　撐起中壢車站商圈「180公尺6家銀樓」

每到假日，中壢火車站商圈總吸引大量移工聚集，相當熱鬧，素有「小東南」之稱。而他們消費力不差，大部分人對自己蠻好的，最愛買「3件套」包括黃金、iPhone等3C用品、NIKE等運動品牌，觀察區域店面最精華的180公尺中，就有多達6家銀樓。

搶金鍊變賣分女友　新北男不到2小時落網

銀樓防搶演練請出馬仁將軍　御劍飛行震懾劫匪

桃園2男搶銀樓！警在接應男家中起獲42萬金飾

快訊／抓到了！2嫌搶銀樓今桃園觀音落網

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

