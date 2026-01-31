才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼：熟到不用查了

▲澳洲海關聽到關鍵一句「鳳梨酥」秒放行。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

鳳梨酥竟成了通關密語！一名台人笑稱，回澳洲過海關時被詢問申報物品，才說出「鳳梨酥」，海關立刻收走申報文件直接放行，完全不用再檢查，讓原PO又驚又好笑，懷疑是不是台灣人太常帶鳳梨酥。貼文曝光後，文章引發網友笑回，「上次回去的時候也是一樣，他還用中文說台灣的鳳梨酥好吃！」

一名網友在Threads表示，近日回澳洲過海關時，被詢問是否有物品需要申報，他才剛說出口「鳳梨酥」，話都還沒講完，海關人員就立刻準備收走申報用的小黃卡和另一張文件，接著直接放行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO哭笑不得發問，「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了，海關熟到直接讓人通過？」

台灣人太愛帶鳳梨酥 海關熟到秒放行



底下一票網友也點頭回應，「在阿德雷德機場，同事的行李被檢查，打開看到鳳梨酥，海關還叫其他海關同事也過來，以為是不是有麻煩，結果海關說：就這個牌子啦，我上次說的就是這個牌子的比較好吃」、「我爸入關沒帶食物，還被問：No pineapple cakes？」「我第一次時也是這樣，海關看台灣護照，聽到鳳梨酥直接就：歡迎來到澳洲」、「之前遇到海關也是請他吃一顆佳德鳳梨酥，他很開心」、「上次有見過澳洲海關有整本台灣泡麵的型錄，所以大家常買的東西他們應該都認得出來」、「上次回去的時候也是一樣，他還用中文說台灣的鳳梨酥好吃！」