社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中31歲狠心媽餵藥毒死2子　殺人罪送地檢複訊

▲▼陳葳昀殺子。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名陳女對2名兒子下藥，企圖一同輕生，結果2子身亡自己獨活，圖為陳女男友（藍衣者）。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳女（31歲）今日情緒不穩，竟然對2名年僅3歲、8歲兒子下藥，2名小孩被親友發現倒臥床上，送醫仍身亡。陳女起初拒不配合警方，情緒非常激動，今日下午警詢結束後，依殺人罪嫌移送地檢署複訊。

今日凌晨1時許，第一警分局接獲民眾報案，西區向上路一棟大樓有女子情緒不穩，且屋內2名小孩已經無生命跡象。警消獲報趕往，將3歲與8歲男童分送林新醫院與中國附醫搶救，仍宣告不治，2名小孩媽媽陳女不肯配合警消，被約束綑綁送醫，今日上午才被帶回派出所製作筆錄。

▲▼陳葳昀殺子。（圖／記者許權毅攝）

▲中檢檢察官楊凱婷今日下午到地檢署相驗小兄弟遺體。（圖／記者許權毅攝）

據了解，陳女近日就有因為情緒低落，跟男友、友人表明輕生念頭。而陳女的大兒子（與前夫所生）平時是跟前夫同住，是近日因為放寒假，才來跟媽媽同住，不料才住沒幾天，陳女就疑動手下藥，讓2名年幼孩子離世。

今日下午，中檢檢察官楊凱婷會同家屬、法醫到台中殯儀館相驗。陳女前夫、現任男友均到場，但並未同時進入相驗辦公室，一前一後進入冰櫃認屍，均不發一語。而2名年僅3歲與8歲的小兄弟，遺體預計擇日解剖，抽驗體內毒藥物反應，才能確定確切死因。

警方今日下午警詢結束後，認定陳女涉及殺人罪，將人送地檢署複訊。

▲▼陳葳昀殺子。（圖／記者許權毅攝）

▲陳女前夫（戴帽者）今日下午也到殯儀館相驗。（圖／記者許權毅攝）

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

即／國1大雅交流道「5車連環撞」！

即／國1大雅交流道「5車連環撞」！

國道1號北向大雅交流道今(31日)下午4時許發生連環車禍！現場一共4輛小客車、1輛小貨車追撞，事故占用內外車道，稍早警方獲報趕到現場處理中，目前後方已回堵1公里，至於詳細肇事原因還有待釐清，請用路人小心行駛。

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

台74線3車追撞　後方塞成停車場

台74線3車追撞　後方塞成停車場

豐康牧場聲明蛋「沒流入市場」早賣完　負責人40萬交保

豐康牧場聲明蛋「沒流入市場」早賣完　負責人40萬交保

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

