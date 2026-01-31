桃園青年局外牆修繕惹議　市議員黃瓊慧開酸：小畫家弄的嗎？

▲桃園青年局外牆修繕後引熱議。（圖／擷取自黃瓊慧臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局因建物漏水、壁癌以及外牆磁磚剝落，去年4月開始進行修繕工程，並以綠色護網圍起施作9個多月，民進黨籍市議員黃瓊慧31日於臉書Po出修繕前、後的青年局外牆，嘆稱「好歹美感也顧一下吧？一堆人經過這裡都傻眼了！」

市府青年局表示，為提升公共安全並改善洽公環境，行政大樓辦理外牆全面更新工程。該棟大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，使用年限已逾30年，張善政市長上任後，發現外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，已具公共安全風險。經專業評估後，青年局依法編列預算辦理整修，以確保使用安全。

青年局指出，行政大樓外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題。考量外牆為須定期檢修更新之建築構件，本次工程採整體更新方式辦理，目的在於防止磁磚脫落、降低意外風險，並延長建築物使用年限，其必要性與合理性均建立於專業判斷與公共安全考量之上。

在設計規劃階段，監造單位提出多項方案，經審慎評估後，確認工程核心重點為防漏水及解決外牆安全問題。外牆顏色的選定，係依循專業設計程序辦理，並邀請設計庫顧問提供專業意見作為選色參考，延續原有色系，以維持整體環境視覺的連續性與協調性。

青年局一向尊重專業、支持在地設計能量，公共工程之規劃與執行，皆以安全、功能及公共利益為最優先考量。參與此次外牆更新的顧問中，也有自前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，藝術及美學理應無關政治，尊重創意及專業才有助於桃園乃至於臺灣藝術人才發揮長才。

青年局強調，工程完工後，將有效提升建築整體安全性，改善洽公與使用環境，為青年朋友及市民提供更安全、舒適且具品質的公共空間，這也是本次工程最核心、也最單純的初衷。對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。

黃瓊慧Po出修繕前、後的青年局外牆圖，引發網友熱議紛紛回應：「用色大膽？成效不佳？」、「說真的，俗不可耐，只塗白色的防水塗料都比這好看！?」、「人家說整舊如舊，儘量保持舊觀，這個是三小」、「華國美學 桃園實現？」、「醜死，古蹟感直接變油漆」…

黃瓊慧臉書指出，被「魔改後」的青年事務局在議會通過整修外牆磁磚、壁癌、漏水的經費，今年900萬（+明年900萬，總共1800萬） 好歹美感也顧一下吧？一堆人經過這裡都傻眼！嗚嗚嗚~怎麼變這樣？超越華國美學，可能是小畫家弄出來的，原本的磚塊紋理都不見了，為什麼要整個弄成這樣？

據指出，桃園市政府青年局行政大樓位於中壢區環北路上，原是中壢市民代表會會址，是過去中壢市民主體與監督代表會的所在地。2014年12月25日桃園升格直轄市後廢止中壢市代會，首任市長鄭文燦將該建物活化為「桃園市青年事務局」及相關行政單位使用。