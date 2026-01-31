陸應急管理部長也落馬！開會前「部長不見了」緊急變更

▲陸應急管理部黨委書記、部長王祥喜。（圖／翻攝應急管理部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸應急管理部黨委書記、部長王祥喜29日缺席「中央企業安全生產工作視訊會議」後，傳出已被帶走調查。大陸官媒《央視》31日下午報導，王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

王祥喜過去兩年都有出席「中央企業安全生產工作視頻會議」，但29日的會議卻只有應急管理部副部長宋元明出席。

王祥喜的缺席很快在網路上引起討論，並傳出他已被帶走調查。大陸知名調查記者李微敖更在微博上發文指出，「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更⋯」。

巧合的是，王祥喜27日主持應急管理部黨委的民主生活會時，還特別在會上強調，「帶頭進行個人對照檢查」、「要在堅守廉潔底線上帶好頭」、「在清正廉潔中永保政治本色」。

王祥喜現年63歲，為中共第二十屆中央委員，應急管理部黨委書記、部長，國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任，國家消防救援局第一政治委員。

王祥喜最早任職於煤炭、礦業系統，2000年起擔任湖北省煤炭工業廳副廳長、黨組成員，之後一路高升，歷任湖北省荊州市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記。2019年，王祥喜轉任中國國家能源投資集團有限責任公司董事長，2022年升任應急管理部黨委書記。