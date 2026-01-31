萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

▲▼盧秀燕感謝上萬人守望相助隊無私的付出。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市115年守望相助隊誓師大會今（31）日舉行，全市209隊、1萬1千名隊員將在年節期間投入維護治安的行列，市長盧秀燕表示，台中是我們的家，市民就是家人，人一生最大的責任，就是保護家庭、照顧家人，因此她要感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹的無私奉獻，與守護家園的決心。

上午的誓師大會，有88隊的守望相助隊、440名隊員齊聚，整齊劃一的隊形，展現精神抖擻的士氣，盧秀燕指出，很多守望相助隊的兄弟姐妹們，為了讓市民過好年，甚至無法回家圍爐，也無法陪同家人採買年貨或佈置，犧牲了自己的年節假期，這樣的精神非常感人，她代表台中市政府及286萬市民，向守望相助隊的兄弟姐妹們致敬。

她強調，守望相助隊與警察同仁、民政單位及里長體系是一體兩面、密不可分，期盼大家在守護城市、保護市民的過程中密切合作、團結互助，唯有凝聚力量，宵小歹徒才不敢輕舉妄動，市民家人才能平安過節；同時也提醒所有守望相助隊兄弟姊妹，執勤時務必注意自身安全，守護他人的同時也要保護好自己。

民政局長吳世瑋指出，台中市守望相助隊過去成員以中高齡為主，近年逐步年輕化，根據最新統計，各里隊八、九年級生比例約占3%至9%，其中以太平區占比最高，顯示年輕世代參與社區治安守護的意願逐年提升，成功打破守望相助隊高齡化的既有印象。

吳局長提到，北屯區平和里80年次隊員林靜宜，深受家庭長期參與志工服務的影響，投入服務已逾6年，平時除協助行政事務外，亦參與夜間巡邏；另潭子區頭家里89年次黃婕怡及91年次黃婕如姊妹，則在父親同時也是頭家里長黃聖明的影響下加入行列，並進一步號召90年次的王崇安加入，共同強化社區治安防線。