　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

▲▼上萬人守望相助隊巡邏維護年節安全，盧秀燕感謝無私付出。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼盧秀燕感謝上萬人守望相助隊無私的付出。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市115年守望相助隊誓師大會今（31）日舉行，全市209隊、1萬1千名隊員將在年節期間投入維護治安的行列，市長盧秀燕表示，台中是我們的家，市民就是家人，人一生最大的責任，就是保護家庭、照顧家人，因此她要感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹的無私奉獻，與守護家園的決心。

上午的誓師大會，有88隊的守望相助隊、440名隊員齊聚，整齊劃一的隊形，展現精神抖擻的士氣，盧秀燕指出，很多守望相助隊的兄弟姐妹們，為了讓市民過好年，甚至無法回家圍爐，也無法陪同家人採買年貨或佈置，犧牲了自己的年節假期，這樣的精神非常感人，她代表台中市政府及286萬市民，向守望相助隊的兄弟姐妹們致敬。

▲▼上萬人守望相助隊巡邏維護年節安全，盧秀燕感謝無私付出。（圖／台中市政府提供，下同）

她強調，守望相助隊與警察同仁、民政單位及里長體系是一體兩面、密不可分，期盼大家在守護城市、保護市民的過程中密切合作、團結互助，唯有凝聚力量，宵小歹徒才不敢輕舉妄動，市民家人才能平安過節；同時也提醒所有守望相助隊兄弟姊妹，執勤時務必注意自身安全，守護他人的同時也要保護好自己。

民政局長吳世瑋指出，台中市守望相助隊過去成員以中高齡為主，近年逐步年輕化，根據最新統計，各里隊八、九年級生比例約占3%至9%，其中以太平區占比最高，顯示年輕世代參與社區治安守護的意願逐年提升，成功打破守望相助隊高齡化的既有印象。

▲▼上萬人守望相助隊巡邏維護年節安全，盧秀燕感謝無私付出。（圖／台中市政府提供，下同）

吳局長提到，北屯區平和里80年次隊員林靜宜，深受家庭長期參與志工服務的影響，投入服務已逾6年，平時除協助行政事務外，亦參與夜間巡邏；另潭子區頭家里89年次黃婕怡及91年次黃婕如姊妹，則在父親同時也是頭家里長黃聖明的影響下加入行列，並進一步號召90年次的王崇安加入，共同強化社區治安防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才說「台灣1名產」秒通關！過海關傻眼：熟到不用查了
國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列
快訊／台中31歲媽毒死2子「情緒非常激動」　殺人罪送辦
直擊／LiSA現身台北車站！　竟遇火警大響
黃金2天暴跌15％能上車？專家：若進場「會分成2種方式」
韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

政治熱門新聞

怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

快訊／創立法院史上首次！　預算會期「總預算一字未審」

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

立院會期結束　韓國瑜：對話取代對抗

黨產條例、中天條款三讀　綠批：藍白農曆年前送國人最丟臉大禮

快訊／國會助理費修法三讀通過！　平均每位助理加5千

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

NCC指中天無法回52台　羅智強轟「民進黨東廠」：胡說八道

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

更多熱門

相關新聞

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

2026國民黨台中市長候選人遲遲未定，黨主席鄭麗文以「無法阻止黨籍立委楊瓊瓔不選」為由，再加上楊瓊瓔、江啟臣雙雙表示尊重黨中央的安排，因此國民黨中央正以龜速緩步地推進協調進程。作為藍營中部共主的台中市大家長盧秀燕從一開始微笑喊話「盼黨內1月底前能有決定。」歷經1月16日黨中央協調破局後，貌似也看清黨中央的舉棋不定以及預感台中市選情將因此遭受到嚴苛的考驗，因而改口「若二次協調不成就初選，最遲於2月19日提名。」希望透過喊話黨中央儘快讓2026年台中市長候選人定於一尊。

5天2度接待AIT高層　盧秀燕：加強雙方交流

5天2度接待AIT高層　盧秀燕：加強雙方交流

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

關鍵字：

守望相助盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面