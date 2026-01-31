九族櫻花祭開跑！日月潭櫻花季高潮將至　估2月中下旬全面盛開

▲2026九族櫻花祭開跑。（圖／資料照片，九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2026日月潭櫻花季」已於1月中旬揭開序幕，其中全台規模最大的「九族櫻花祭」於今天正式起跑，活動日期至3月8日，適逢九族文化村開園40週年里程碑，園區除推出滿載原住民族歌舞力量感的「火焰歌舞祭典」，高達4米的櫻花祭招財貓「九萬兩」也將首度亮相，讓民眾合影互動、把「九九好運」帶回家。

九族指出，園內擁有六大品種、超過六千株的櫻花，一月下旬起的枝垂櫻率先綻放，二月上、中旬有八重櫻接棒，而二月中、下旬則由吉野櫻、富士櫻、山櫻以及潔白如雪的「台灣雪櫻」相繼加入，預估二月中旬起將正式進入最佳賞花時段；另花況受氣候因素影響，每年略有不同，園區也在官網設有即時花況轉播，民眾入園前可以先上官網查詢，以確保入園時能邂逅理想花況。

此外，「台灣第一夜櫻」夜間賞櫻活動將於2月14日開幕，屆時園區開放時段將延長至晚間7時30分（2月16日除夕，營業時間至下午3時）；業者同時推出超值季票，可在1月31日至4月6日期間無限次數入園，成人季票2500元、博幼季票1500元，Klook、南投好好玩網站，或ibon機台與九族文化村現場皆可購買。

▲暨大櫻花季活動持續進行中。（圖／國立暨南國際大學提供）

除九族櫻花祭，日月潭國家風景區管理處表示，連同國立暨南國際大學，兩大賞櫻勝地將呈現超過5000株櫻花的粉紅花海，協同在地產業推出周邊限定遊程、店家優惠及搭好行抽好禮，邀請國內外遊客一同感受日月潭地區的浪漫春色。

▲日月潭櫻花季賞櫻地圖。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

而為響應永續觀光，今年日月潭櫻花季特別推出「搭好行抽好禮」活動：自即日起至 3月8日止，民眾只要搭乘台灣好行日月潭線、車埕線等指定路線，並於合作店家消費滿額，即有機會抽中投影機、吸塵器及住宿券等大獎；最新活動資訊請至以下網站查詢：

2026日月潭櫻花季活動資訊https://www.sunmoonlake.gov.tw/

「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw