生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近傳出有民眾用洗衣機洗羽絨外套，結果外套卻爆炸。有「紡織界張孝全」的扛布者就表示「是有可能」，也點出這正是為什麼多數羽絨或填充外套，洗標都會建議手洗、柔洗。他透露，身邊就曾聽過不少案例，雖然未必真的洗到洗衣機爆炸，但「光是填充外套表布裂開、爆開，後續清理就很花時間」，更別說潛在風險。

扛布者在粉專發文，先從表布談起，指出多數羽絨外套為了防止「絨穿刺」，表布會經過熱壓並加上撥水處理，以降低布料孔隙。但他強調，「這個撥水，不是防水」，一旦水分偏多、殘留時間拉長，水仍會往下滲透。洗衣時，水分進入填充層，會讓外套內裡的體積與重量不斷增加。

丟洗衣機洗　羽絨外套恐成「大水球」

接著他說到填充物本身的特性，如果是羽絨，「羽絨是親水性很高的材質」，會大量吸水，讓衣物變得更有重量；即便是化纖填充物，如PUFFTECH，本身不吸水，但表布結構仍可能儲水，最後「整件衣服就會變成一顆水球」。在洗衣過程中，這顆水球反覆撞擊布料，會導致布料快速弱化。

扛布者直言，若布料夠強、用的是較耐衝擊的尼龍紗線，「或許撐得住，不至於讓填充層爆出來」，但這種情況其實是少數。尤其在不少「以價制量」的中低價產品中，表布反而更脆弱，「裂開的風險自然更高」。

別機洗！頂多「手洗完放洗衣袋脫水」

他也提醒，最糟的情況還不只是衣服報銷。扛布者指出，這種充滿水的外套，在洗衣槽內的衝擊力道，其實也會對洗衣機管壁造成傷害，「就算一次沒壞，長期下來也會讓洗衣機損耗快速增加，甚至最後直接壞給你看。」

因此他強調，不論是羽絨或化纖填充外套，大多都不建議正常機洗，「頂多就是手洗完，再放入洗衣袋中脫水」，目的就是避免含水量瞬間暴增成水球。至於中低價電商類的羽絨外套，他更語重心長地提醒，「真的不要挑戰機洗」，因為一旦出事，「洗衣機要是爆開，損失就不只是錢，連生命安全都有可能受影響。」

※本文獲「扛布者-為紡織而活的男子」授權引用。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

才說「台灣1名產」秒通關！過海關傻眼：熟到不用查了
國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列
快訊／台中31歲媽毒死2子「情緒非常激動」　殺人罪送辦
直擊／LiSA現身台北車站！　竟遇火警大響
黃金2天暴跌15％能上車？專家：若進場「會分成2種方式」
韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼：熟到不用查了

因應一期稻作超前部署　石門及寶二水庫今年首次人造雨

九族櫻花祭開跑！日月潭櫻花季高潮將至　估2月中下旬全面盛開

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

出國別幫人帶行李「親人也不要」！他被海關帶走嘆：家賊難防

YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專屬

年薪230萬黃金單身漢「婚後條件曝光」　全場炸鍋：還不快跑

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專屬

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

起初像感冒！醫曝漢他多可怕：直接拉警報

年薪230萬黃金單身漢「婚後條件曝光」　全場炸鍋

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

