小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

記者鄺郁庭／綜合報導

最近傳出有民眾用洗衣機洗羽絨外套，結果外套卻爆炸。有「紡織界張孝全」的扛布者就表示「是有可能」，也點出這正是為什麼多數羽絨或填充外套，洗標都會建議手洗、柔洗。他透露，身邊就曾聽過不少案例，雖然未必真的洗到洗衣機爆炸，但「光是填充外套表布裂開、爆開，後續清理就很花時間」，更別說潛在風險。

扛布者在粉專發文，先從表布談起，指出多數羽絨外套為了防止「絨穿刺」，表布會經過熱壓並加上撥水處理，以降低布料孔隙。但他強調，「這個撥水，不是防水」，一旦水分偏多、殘留時間拉長，水仍會往下滲透。洗衣時，水分進入填充層，會讓外套內裡的體積與重量不斷增加。

丟洗衣機洗 羽絨外套恐成「大水球」

接著他說到填充物本身的特性，如果是羽絨，「羽絨是親水性很高的材質」，會大量吸水，讓衣物變得更有重量；即便是化纖填充物，如PUFFTECH，本身不吸水，但表布結構仍可能儲水，最後「整件衣服就會變成一顆水球」。在洗衣過程中，這顆水球反覆撞擊布料，會導致布料快速弱化。

扛布者直言，若布料夠強、用的是較耐衝擊的尼龍紗線，「或許撐得住，不至於讓填充層爆出來」，但這種情況其實是少數。尤其在不少「以價制量」的中低價產品中，表布反而更脆弱，「裂開的風險自然更高」。

別機洗！頂多「手洗完放洗衣袋脫水」

他也提醒，最糟的情況還不只是衣服報銷。扛布者指出，這種充滿水的外套，在洗衣槽內的衝擊力道，其實也會對洗衣機管壁造成傷害，「就算一次沒壞，長期下來也會讓洗衣機損耗快速增加，甚至最後直接壞給你看。」

因此他強調，不論是羽絨或化纖填充外套，大多都不建議正常機洗，「頂多就是手洗完，再放入洗衣袋中脫水」，目的就是避免含水量瞬間暴增成水球。至於中低價電商類的羽絨外套，他更語重心長地提醒，「真的不要挑戰機洗」，因為一旦出事，「洗衣機要是爆開，損失就不只是錢，連生命安全都有可能受影響。」

※本文獲「扛布者-為紡織而活的男子」授權引用。