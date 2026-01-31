　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

▲▼林俊憲專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐文彬攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白陣營昨日聯手三讀修法《不當黨產條例》部分條文，將救國團排除於該條例適用範圍，並回溯自民國105年8月10日起適用。對此，民進黨立委林俊憲痛批，法院認證過的不當黨產，本就應收歸國有，現在國民黨卻修法硬拗成「合法財產」，濫用多數，更視司法於無物。

林俊憲指出，昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨終於要來「法案大清倉」，但畢竟是國民黨，當然以自身利益優先，拖了整個會期，決定強闖《不當黨產條例》修法，替早已被判決敗訴的救國團翻案，把16.3億元現金、2萬坪土地及建物通通搶回來。

林俊憲說明，大法官早在釋字第793號中，已清楚說明，正因戒嚴時期政黨憑藉執政優勢，從國家或人民手中取得不當財產，才有「不當黨產」的存在。「民主化之後，國家有責任加以匡正、追討，是轉型正義的一環，也是確立自由民主憲政秩序的必要手段。」

基於司法院釋字793號解釋意旨，林俊憲強調，法院認證過的不當黨產，本就應收歸國有，現在國民黨卻修法硬拗成「合法財產」，濫用多數，更視司法於無物。

林俊憲痛批，這群（指在野黨）自稱延會是為了「審預算、顧國防」的「傅隨組織」，預算一條沒審、軍購條例一擋再擋，一講到黨產，動作卻比誰都快，讓他不禁狠酸，昔有附隨組織救國團，今有傅隨組織救黨產。

最後，林俊憲直指，國民黨老是說要過「福國利民」的法案，結果原來是「福」國民黨、「利」國民黨的法案，他認為，這才是在野陣營延會的唯一目的。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

才說「台灣1名產」秒通關！過海關傻眼：熟到不用查了
國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列
快訊／台中31歲媽毒死2子「情緒非常激動」　殺人罪送辦
直擊／LiSA現身台北車站！　竟遇火警大響
黃金2天暴跌15％能上車？專家：若進場「會分成2種方式」
韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

立法院藍白黨團昨（30日）聯手三讀修法通過《不當黨產處理條例》部分條文，將救國團排除於條例適用範圍外，並回溯自民國105年8月10日起適用。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，2016年《不當黨產處理條例》於立法院遭藍營杯葛時，黃國昌還在臉書發文說，要徹底消滅做這麼無恥事的國民黨，結果2026年的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人。

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

黨產條例、中天條款三讀　綠批：藍白農曆年前送國人最丟臉大禮

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

