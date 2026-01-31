轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐文彬攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白陣營昨日聯手三讀修法《不當黨產條例》部分條文，將救國團排除於該條例適用範圍，並回溯自民國105年8月10日起適用。對此，民進黨立委林俊憲痛批，法院認證過的不當黨產，本就應收歸國有，現在國民黨卻修法硬拗成「合法財產」，濫用多數，更視司法於無物。

林俊憲指出，昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨終於要來「法案大清倉」，但畢竟是國民黨，當然以自身利益優先，拖了整個會期，決定強闖《不當黨產條例》修法，替早已被判決敗訴的救國團翻案，把16.3億元現金、2萬坪土地及建物通通搶回來。

林俊憲說明，大法官早在釋字第793號中，已清楚說明，正因戒嚴時期政黨憑藉執政優勢，從國家或人民手中取得不當財產，才有「不當黨產」的存在。「民主化之後，國家有責任加以匡正、追討，是轉型正義的一環，也是確立自由民主憲政秩序的必要手段。」

基於司法院釋字793號解釋意旨，林俊憲強調，法院認證過的不當黨產，本就應收歸國有，現在國民黨卻修法硬拗成「合法財產」，濫用多數，更視司法於無物。

林俊憲痛批，這群（指在野黨）自稱延會是為了「審預算、顧國防」的「傅隨組織」，預算一條沒審、軍購條例一擋再擋，一講到黨產，動作卻比誰都快，讓他不禁狠酸，昔有附隨組織救國團，今有傅隨組織救黨產。

最後，林俊憲直指，國民黨老是說要過「福國利民」的法案，結果原來是「福」國民黨、「利」國民黨的法案，他認為，這才是在野陣營延會的唯一目的。