台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷　現場大啖虱目魚鬆肉燥飯

▲台南市長黃偉哲現身「台灣祭 in 福岡2026」推廣台南美食，現場品嘗虱目魚鬆肉燥飯，吸引大批民眾圍觀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為行銷台南優質農漁特產品，台南市長黃偉哲率團赴日推廣，31日現身日本福岡天神商圈「台灣祭 in 福岡2026」活動現場，親自為台南站台宣傳，並在攤位前大啖虱目魚鬆肉燥飯，展現台南「美食之都」的十足魅力，吸引大批日本民眾駐足圍觀、品嘗。

台南市政府指出，市府近年持續深耕日本市場，除拓展多元農漁特產品銷日通路外，台南廟埕燈籠所代表的傳統文化意象也逐漸在日本累積能見度，因此獲得「台灣祭執行委員會」青睞，2026年特別以「台南農特產」為主題策畫台灣祭活動。現場以台南普濟殿手繪燈籠妝點空間，營造濃厚農曆年節氛圍，並推出多款台南限定小吃與農漁特產品，成功成為全場焦點。

黃偉哲表示，感謝主辦單位以台南為主題策畫本次活動，讓台南的食材與文化能直接向日本朋友介紹，也大力推薦民眾品嘗虱目魚鬆肉燥飯、蝦仁飯、擔仔麵及芒果冰等經典台南小吃，展現台南料理的多元風味。

活動期間，黃偉哲也親自到台南市農業局攤位發送試吃品，熱情與民眾互動，短短幾分鐘內，上千份農漁加工品即被索取一空，人氣相當火熱。他也預告，待3月盛產季節到來，將有鳳梨等新鮮熱帶水果提供日本消費者品嘗，持續深化市場連結。

主辦單位「台灣祭執行委員會」表示，台灣祭長年於日本各大城市舉辦，2026年首度以「台南」作為主題意象，結合台南農特產、美食料理及普濟殿燈籠文化，活動將一路舉辦至2月23日止，預估吸引約15萬人次入場。黃偉哲也期盼透過此次行銷，讓台南優質食材的好味道深植日本民眾心中，並藉由拜會多家通路商，持續拓展台南農漁特產銷日市場，再創佳績。