獲川普欽點接班鮑威爾！準Fed主席華許「超狂背景」　身兼酷澎董事

美國總統川普正式提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席。華許不僅曾是聯準會史上最年輕理事、金融危機時期的關鍵人物，也曾以強硬立場質疑量化寬鬆，被視為「最鷹派」代表，加上他身兼南韓電商酷澎董事、背後連結雅詩蘭黛豪門與川普核心人脈，讓這項任命被解讀為牽動美韓貿易與地緣政治的敏感布局。

川普於當地時間30日在自家社群平台Truth Social宣布，正式提名華許接替現任聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。川普強調，他與華許相識已久，形容華許完全符合聯準會主席的形象，直言對方有能力成為「最偉大的聯準會主席之一」，公開展現高度信任。

現年55歲的華許，1970年出生於紐約猶太家庭，學經歷堪稱華府與華爾街的典型菁英。他畢業於史丹佛大學公共政策系，並取得哈佛大學法學院與商學院學位，1995年進入摩根士丹利（Morgan Stanley），一路升任高階主管。2002年，他轉入小布希政府，擔任白宮國家經濟委員會（NEC）首席助理與總統經濟政策特別助理。

2006年，年僅35歲的華許獲任命為聯準會理事，創下史上最年輕紀錄，並一路任職至2011年。2008年至2009年全球金融危機期間，他協助時任主席柏南奇（Ben Bernanke）規劃銀行紓困與市場穩定措施，因熟悉金融圈運作，被視為聯準會與華爾街之間的重要溝通橋梁。

不過，華許在聯準會內部以立場鮮明著稱。雷曼兄弟倒閉前，他多次對通膨前景表達高度警戒，即便油價飆升、經濟出現衰退徵兆，仍強調通膨是「主要風險」。

2010年聯準會推動第二輪量化寬鬆（QE2）時，華許認為最危急時刻已過，持續寬鬆恐「扭曲市場、推升通膨」，最終在任期屆滿前選擇辭職，被市場解讀為對寬鬆政策的無聲抗議，也讓他獲得「最強鷹派」標籤。

近年來，華許的立場則出現轉折。他公開批評聯準會利率過於「限制性」，認為壓抑經濟成長，並多次指出美國正進入由AI與科技驅動的生產力躍升階段，當生產力提升，經濟可以在不引發通膨的情況下高速成長。這套「理性鷹派」論述，與川普主張的「低利率、高產出」願景高度契合。

除了貨幣政策立場，華許的企業與家族背景同樣引發關注。他自2019年起擔任美國上市公司酷澎（Coupang）的獨立董事，並在公司治理與薪酬委員會扮演要角，外界普遍認為是創辦人金範錫的重要顧問。公開資料顯示，他自2022年起每年領取約32.5萬美元報酬，累計收入已逾百萬美元。

酷澎去年底爆發高達3370萬筆用戶個資外洩事件，遭南韓政府調查，部分美國投資人則呼籲華府關注南韓是否「歧視美國企業」。然而，川普日前宣布調高南韓汽車等產品關稅，理由是南韓「尚未履行貿易協議承諾」，也讓外界揣測，企業爭議是否成為美韓貿易摩擦升溫的背景因素之一。

在私人層面，華許的婚姻同樣連結政商核心。他的妻子珍．蘭黛（Jane Lauder）是雅詩蘭黛創辦人孫女，曾主導倩碧（Clinique）品牌，《富比士》估計其家族資產高達數十億美元。岳父羅納德．蘭黛（Ronald Lauder）則是川普在賓州大學華頓商學院的同學，長期支持共和黨，並曾擔任美國駐奧地利大使。

英媒與美國前國安官員曾指出，正是羅納德．蘭黛最早向川普提出「美國應該掌控格陵蘭」的構想，同時也涉足烏克蘭礦產投資，進一步強化華許在川普眼中「自己人」的地位。