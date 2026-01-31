　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獲川普欽點接班鮑威爾！準Fed主席華許「超狂背景」　身兼酷澎董事

▲▼華許獲美國總統川普提名接任聯準會主席。（圖／達志影像／美聯社）

▲華許獲美國總統川普提名接任聯準會主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普正式提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席。華許不僅曾是聯準會史上最年輕理事、金融危機時期的關鍵人物，也曾以強硬立場質疑量化寬鬆，被視為「最鷹派」代表，加上他身兼南韓電商酷澎董事、背後連結雅詩蘭黛豪門與川普核心人脈，讓這項任命被解讀為牽動美韓貿易與地緣政治的敏感布局。

川普於當地時間30日在自家社群平台Truth Social宣布，正式提名華許接替現任聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。川普強調，他與華許相識已久，形容華許完全符合聯準會主席的形象，直言對方有能力成為「最偉大的聯準會主席之一」，公開展現高度信任。

現年55歲的華許，1970年出生於紐約猶太家庭，學經歷堪稱華府與華爾街的典型菁英。他畢業於史丹佛大學公共政策系，並取得哈佛大學法學院與商學院學位，1995年進入摩根士丹利（Morgan Stanley），一路升任高階主管。2002年，他轉入小布希政府，擔任白宮國家經濟委員會（NEC）首席助理與總統經濟政策特別助理。

2006年，年僅35歲的華許獲任命為聯準會理事，創下史上最年輕紀錄，並一路任職至2011年。2008年至2009年全球金融危機期間，他協助時任主席柏南奇（Ben Bernanke）規劃銀行紓困與市場穩定措施，因熟悉金融圈運作，被視為聯準會與華爾街之間的重要溝通橋梁。

不過，華許在聯準會內部以立場鮮明著稱。雷曼兄弟倒閉前，他多次對通膨前景表達高度警戒，即便油價飆升、經濟出現衰退徵兆，仍強調通膨是「主要風險」。

2010年聯準會推動第二輪量化寬鬆（QE2）時，華許認為最危急時刻已過，持續寬鬆恐「扭曲市場、推升通膨」，最終在任期屆滿前選擇辭職，被市場解讀為對寬鬆政策的無聲抗議，也讓他獲得「最強鷹派」標籤。

近年來，華許的立場則出現轉折。他公開批評聯準會利率過於「限制性」，認為壓抑經濟成長，並多次指出美國正進入由AI與科技驅動的生產力躍升階段，當生產力提升，經濟可以在不引發通膨的情況下高速成長。這套「理性鷹派」論述，與川普主張的「低利率、高產出」願景高度契合。

除了貨幣政策立場，華許的企業與家族背景同樣引發關注。他自2019年起擔任美國上市公司酷澎（Coupang）的獨立董事，並在公司治理與薪酬委員會扮演要角，外界普遍認為是創辦人金範錫的重要顧問。公開資料顯示，他自2022年起每年領取約32.5萬美元報酬，累計收入已逾百萬美元。

酷澎去年底爆發高達3370萬筆用戶個資外洩事件，遭南韓政府調查，部分美國投資人則呼籲華府關注南韓是否「歧視美國企業」。然而，川普日前宣布調高南韓汽車等產品關稅，理由是南韓「尚未履行貿易協議承諾」，也讓外界揣測，企業爭議是否成為美韓貿易摩擦升溫的背景因素之一。

在私人層面，華許的婚姻同樣連結政商核心。他的妻子珍．蘭黛（Jane Lauder）是雅詩蘭黛創辦人孫女，曾主導倩碧（Clinique）品牌，《富比士》估計其家族資產高達數十億美元。岳父羅納德．蘭黛（Ronald Lauder）則是川普在賓州大學華頓商學院的同學，長期支持共和黨，並曾擔任美國駐奧地利大使。

英媒與美國前國安官員曾指出，正是羅納德．蘭黛最早向川普提出「美國應該掌控格陵蘭」的構想，同時也涉足烏克蘭礦產投資，進一步強化華許在川普眼中「自己人」的地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才說「台灣1名產」秒通關！過海關傻眼：熟到不用查了
國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列
快訊／台中31歲媽毒死2子「情緒非常激動」　殺人罪送辦
直擊／LiSA現身台北車站！　竟遇火警大響
黃金2天暴跌15％能上車？專家：若進場「會分成2種方式」
韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

獲川普欽點接班鮑威爾！準Fed主席華許「超狂背景」　身兼酷澎董事

日本41歲死囚小林龍司「獄中輕生」身亡！　20年前活埋2大學生

櫻花妹自爆「小5開始援交」價碼曝！嗑藥躺路邊　公開辛酸故事

焚燒21小時才撲滅！韓工廠惡火「尋獲1具焦屍」　疑外籍移工遇難

北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

4億現金行李箱搶案　詭異程度直逼「57年前懸案」！他曝驚人酬勞

牛郎「假冒IT男」騙櫻花妹1.4億日圓　長相曝：激似傑尼斯男偶像

注重女人禁制傳統！高市早苗「不登相撲擂臺」頒獎：盼守護文化

美參院通過支出協議！眾院休假「來不及開會」　政府恐短暫停擺

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

獲川普欽點接班鮑威爾！準Fed主席華許「超狂背景」　身兼酷澎董事

日本41歲死囚小林龍司「獄中輕生」身亡！　20年前活埋2大學生

櫻花妹自爆「小5開始援交」價碼曝！嗑藥躺路邊　公開辛酸故事

焚燒21小時才撲滅！韓工廠惡火「尋獲1具焦屍」　疑外籍移工遇難

北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

4億現金行李箱搶案　詭異程度直逼「57年前懸案」！他曝驚人酬勞

牛郎「假冒IT男」騙櫻花妹1.4億日圓　長相曝：激似傑尼斯男偶像

注重女人禁制傳統！高市早苗「不登相撲擂臺」頒獎：盼守護文化

美參院通過支出協議！眾院休假「來不及開會」　政府恐短暫停擺

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！她從機車後座慘摔　畫面曝光

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

【男人的堅持不能挑戰】心愛小被被變整齊了！老公無法接受狂碎念：不能折

國際熱門新聞

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

馬斯克密約淫魔富豪　親問「島上哪晚最瘋」

美股全收黑　台積電ADR跌2.67％

獨生女帶孫回家啃老　3年燒完爸媽退休金

艾普斯坦文件曝　比爾蓋茲約砲俄女染性病

普丁點頭　克宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

中國女陳屍日本山林！肋骨骨折　疑遭勒斃

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

更多熱門

相關新聞

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫，引發投資人關注。財經作家狄驤表示，有投資朋友問他能不能追，他認為設定好下方支撐的停損，就可以勇敢進場。

美眾院「休假沒開會」　政府恐停擺

美眾院「休假沒開會」　政府恐停擺

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

川普威脅加關稅　韓部長赴美談2天「沒共識」

川普威脅加關稅　韓部長赴美談2天「沒共識」

艾普斯坦文件曝　比爾蓋茲約砲俄女染性病

艾普斯坦文件曝　比爾蓋茲約砲俄女染性病

關鍵字：

北美要聞聯準會Fed華許Kevin Warsh

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面