雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

記者鄧木卿、游瓊華／雲林報導

雲林虎尾吳厝庄一間宮廟一周兩次開放信徒問事，1名女信徒自稱身體不適尋求解方後，無助的站立一旁，身穿濟公袍的宮主竟然開出「九層塔、青竹和火炭一起煎煮飲用」的符令，連女信徒一度懷疑「真的火炭？」宮主事後解釋，「這是民俗療法，沒有用藥，單純救世」，整個過程全被民眾錄下。雲林縣衞生局表示已涉及醫療行為，如查證屬實，最重可150萬元罰鍰，併科5年有期徒刑。

▲▼雲林一間宮廟遭踢爆開符令治女信徒百病，宮主辯稱是救世。（圖／翻自社會事新聞影音）

有網友在社群po出一段宮主高坐椅子，左手拿香、令旗，自信滿滿幫信徒解惑的影片，「腦昏、心煩、不清淨，怨嘆自己沒錢，渾身病痛好不了」，「開給你一張符令，不用吃藥就會好」。

當宮主說出只要準備「青竹、芙蓉、九層塔、火炭」一起煎煮來喝時，女信徒一度懷疑「真的火炭？」「木炭加進去嗎？」旁人還幫腔表示，材料都不用花錢，宮主還拿起桌上10種法器，朝信徒額頭、前胸、後背各拍打三下，加強功力，還說「歡迎有任何問題的人都來參考看看」。

宮主畫符治病的過程，被民眾拍下PO網，質疑已涉及醫療行為，而該宮主事後解釋，「宮內只是拿寶物拍打信徒，一切免費，屬民俗療法，又沒有針灸，而且全省神明都有幫信徒修，這都是救世，請大家放心，至於九層塔、芙蓉都是青草類，算是中草藥，不是藥方，這些都沒關係的」。

衞生局醫政科技正劉勇材表示，有關虎尾某宮廟非醫事人員從事醫療行為一事，將派員前往了解，如查證屬實，移送地檢署偵辦，最重可依醫師法第28條，處30萬元以下、150元萬以下，科處6個月以上、5年以下有期徒刑，民眾身體不適應循正常管道就醫，勿迷信偏方。