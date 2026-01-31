　
大陸 大陸焦點 特派現場

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手突變藍　陸一家人急送醫

在家自製網紅美食「牛癟火鍋」出事了　吃完雙手突變藍！全家中毒送醫

▲大陸四川省成都市近日發生一起因食用自製特色火鍋引發的集體中毒事件，引發關注。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸四川省成都市近日發生一起因食用自製特色火鍋引發的集體中毒事件，引發關注。據悉，張女一家四口在家中食用自製牛癟火鍋後，先後出現雙手發藍、頭暈、噁心嘔吐及腹瀉等不適症狀，隨即被送往醫院救治。經治療後，張女病情有所緩解，但其餘家人仍持續感到身體不適，正在接受進一步觀察。

綜合陸媒報導，張女回憶，事發當天她在製作牛癟火鍋時，向湯底中加入了一把野外採摘的不明「野菜」。該食材下鍋後，原本正常的火鍋湯底迅速變黑，但一家人並未引起足夠重視，仍繼續食用，最終導致中毒事件發生。

據了解，牛癟火鍋是貴州地區的傳統特色美食，因風味獨特，被部分食客稱為「東方奶酪火鍋」。然而，正宗的牛癟火鍋製作流程十分嚴謹，需選用健康牛隻胃中尚未完全消化的草汁，經多次過濾並在高溫下持續熬煮至少15分鐘，以降低有害物質殘留風險，搭配的輔料也需經過安全驗證。

相比之下，張女的自製過程存在多重安全隱患，包括牛癟來源不明、擅自添加未知野菜，且在湯底顏色發生明顯異常時未及時停止食用，嚴重違背了食品安全基本原則。

醫生表示，患者出現的「雙手發藍」症狀在醫學上稱為「紫紺」，通常與血液攜氧能力下降有關。結合病情分析，問題很可能出在那把來歷不明的野菜，其可能含有高濃度亞硝酸鹽，或本身具有毒性，亦不排除與牛癟成分發生化學反應產生新毒素的可能。亞硝酸鹽可將血液中負責運輸氧氣的血紅蛋白氧化，導致組織缺氧，嚴重時甚至危及生命。

業內人士指出，這起事件反映出近年來「網紅特色美食自製熱」背後的安全風險。隨著各類小眾美食製作教程在網路平台流傳，不少消費者盲目模仿，卻忽視了專業製作條件與家庭操作之間的巨大差距。專家提醒，涉及特殊食材和複雜工藝的食品，切勿輕易在家嘗試，應以健康與安全為首要考量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

四川成都近日發生一起飲食中毒事件，一名女子與家人食用自製「牛癟火鍋」後，家中4人陸續出現不適，其中更有人雙手發青發藍、頭暈噁心，引發外界對特色料理食安風險的關注。

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

台東縣府今年首場食安會報　跨局處守護縣民食安

台東縣府今年首場食安會報　跨局處守護縣民食安

