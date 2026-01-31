　
生活 生活焦點

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲聯誼現場秒變科技業相親會。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，被學姐拉去參加航空圈聯誼，沒想到現場清一色是科技業工程師，聊天內容全在比公司、職位與分紅，宛如履歷面試。她事後才知道，這類聚會早有固定配對模式，航空業篩選外型、科技業看年薪。學姐也直言飛久了就懂穩定最重要，讓她不禁感嘆愛情也變得很現實。

一名空服員在Dcard透露，最近被學姐拉去參加聯誼，原以為只是航空圈的固定聚會，沒想到一到現場直接傻眼，對面清一色全是台積電、聯發科工程師，其中一位同事聊得相當自然，話題圍繞在「你哪個廠」、「你幾級」、「分紅多少」，讓原PO直言「根本履歷面試現場吧？有夠現實！」

聯誼變相親！原PO傻：根本面試現場

後來她才知道，這類聚會其實早有「固定模板」，航空這邊會先篩選外型與學歷，對面則著重公司、職位與年薪，雙方條件直接攤在檯面上，猶如企業式配對模式一樣。

學姐也語重心長表示，「飛久了就知道，穩定最重要」，認為工程師至少不會到處飛，回家還有個人在。雖然聽起來很務實，但原PO不禁感嘆，「可能真的飛太累了，開始覺得愛情也要看投報率」，好奇是否有過來人遇過類似的聯誼狀況呢？

底下網友熱議，「我知道的是...會參加這種面試的工程師大多不是好咖」、「優秀的員工不會來參加這種活動」、「聯誼...挑剩的」、「我連門票都拿不到」；不少人則質疑真實性，「不是創嗎？很少有人會這樣公開討論自己分紅吧，超怪的，而且回家有個人在要確定欸？」「我也在科技業，身邊很少人會這樣講話耶」。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

開會前「部長不見了」　陸高官證實落馬
內政部發布公告　5團體遭解散
YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專
北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」
不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金
北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉
挖到溫泉！　狂噴6米畫面驚人

空服員聯誼面試工程師台積電條件

