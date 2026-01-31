內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

▲內政部解散台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會、台灣陸配關懷聯誼促進會等5團體。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控接受中國指示資助，高雄高分院21日改判有期徒刑8年，全案仍可上訴。內政部合作及人民團體司近日發布公告，指辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善者，內政部業核予解散處分，解散包含台灣新住民關懷總會在內的5個團體。

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，解散台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會、台灣陸配關懷聯誼促進會等5團體。

合團司指出，為落實政府對社會團體之輔導，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作之情形，經輔導限期改善仍未改善者，本部業核予解散處分。

合團司強調，社會團體定期申報會務及財務狀況是最基礎依法應遵守之事項，提醒大家加入社會團體或參與團體辦理之各項活動，均應注意團體是否合法立案及其運作情形是否有違反各項法令規定。

另外，合團司說，根據台灣高等法院高雄分院判決指出，近期亦有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，違反國家安全法經判處有期徒刑。提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、《國家安全法》及《反滲透法》等相關規定。