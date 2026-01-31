寒冬送暖墨香迎春！　大觀音亭暨祀典興濟宮歲末公益溫暖府城迎馬年

▲大觀音亭暨祀典興濟宮辦理「寒冬送暖」公益活動，禮金發放關懷弱勢家庭，五位書法名家齊聚廟埕揮毫贈春聯，吸引大批民眾排隊領取，年味十足。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒冬時節，善意流轉，台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，30日於廟埕舉辦歲末系列公益與文化活動，上午辦理「寒冬送暖」公益關懷行動，下午接續推出「大師揮毫贈春聯」文化活動，結合慈善關懷與傳統藝術，為府城注入滿滿人情溫度，陪伴民眾迎接嶄新的馬年。

上午的「寒冬送暖」活動，在東區區公所與北區區公所協助下順利完成，透過發放禮金方式，將實質關懷與祝福送到有需要的家庭手中。亭宮表示，此次公益行動能圓滿推動，特別感謝十方大德踴躍捐輸油香善款，讓廟方得以成為傳遞善念的橋樑，將溫暖與希望送進社會各個角落，也讓寒冷的冬天多了一份暖意。

下午登場的「大師揮毫贈春聯」活動同樣熱鬧非凡，五位書法名家齊聚廟埕，現場揮毫潑墨，書寫一幅幅寓意吉祥的春聯。仰慕書法藝術的民眾一早便排隊等候，人潮絡繹不絕，年節氣氛濃厚。亭宮也透過贈送春聯，將平安、喜氣與祝福，隨著墨香一一送到民眾手中。

大觀音亭暨祀典興濟宮指出，透過公益關懷與文化傳承並行的方式，不僅實踐觀音慈悲濟世的精神，也讓善念在社會中持續流動。未來將持續推動多元公益與文化活動，陪伴市民在信仰與關懷中，迎向更美好的一年。