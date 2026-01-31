北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

▲2025年度赴日旅遊觀光客人數再創新高。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／綜合報導

日本2025年訪客人數再創高，根據日本出入國在留管理廳最新統計，2025年全年有高達4243萬人次湧入日本，刷新1950年有紀錄以來的最高峰，較前一年暴增565萬人次。值得注意的是，儘管北京當局呼籲民眾「切勿赴日」，但中國旅客2025年入境日本的人數仍比2024年增加3成多。

根據《共同社》報導，日本出入國在留管理廳最新數據顯示，2025年入境人數突破新高。官方分析認為，日圓持續走貶加上國際航線大幅擴增，是推升觀光熱潮的兩大主因。

根據入管廳公布的數據，扣除持中長期居留簽證者後，2025年首次入境日本的外國旅客達3918萬人。從來源地來看，南韓以923萬人次穩居冠軍，中國大陸722萬人次排名第二，台灣則以639萬人次位居第三，這些數字涵蓋短期旅遊、留學及技能實習等各類簽證持有者。

值得關注的是，陸客赴日呈現兩極化走勢。整體而言，2025年陸客較2024年成長逾3成，但12月單月卻較前一年同期驟減47%。

《共同社》分析認為，這波陸客銳減恐與日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的相關發言有關，該言論引發北京當局強烈不滿，導致中日關係出現緊張態勢。然而儘管年底遭遇外交風波，但日本觀光業整體仍繳出亮眼成績單，顯示日圓貶值紅利持續發酵。