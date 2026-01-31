士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

▲士林地院法警踩踏收容少年腳掌，被移送懲戒 。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

士林地院一名廖姓副法警長，在2023年4月10日押解未滿15歲少年至候審室戒護區時，以腳踩踏少年腳掌數次，甚至嗆「我就踩你，怎麼樣」，被法警同仁半勸半架離戒護區。司法院移送懲戒，懲戒法院認為廖男違失執行職務，判決降級改敘。

廖男自2000年起任職士林地院法警，並在2013年起擔任副法警長迄今，2023年4月10日下午，士林地院法官當庭諭知某名未滿15歲少年收容，少年因情緒激動，以頭部撞擊自傷，造成鼻部流血，法警因此施以戒具手銬帶入候審室，然過程中少年數度爭扎，為避免少年自傷，便壓制於戒護區走道地板，戴上腳鐐。

未料，廖男身為在場唯一主管，竟多次踩踏少年腳掌，少年痛喊「不要踩，很痛」，廖男卻回應「我就踩你，怎麼樣！」、「我再踩，再踩！」，最後在其他同仁半勸半架離下才離開戒護區，廖男卻又出言「要瘋就來瘋，我也只會這個！」。司法院認為廖男言行舉止已逾越值勤應有之比例原則，移送懲戒。

廖男答辯稱，當時他將滿55歲，即將退休，沒有動機去做晚節不保之事，且當天正、副候審法警才是人犯管理的主要負責人，認為2人以不作為方式，達成作為的結果，明明2人也有責任，卻只移送自己，懷疑有包庇嫌疑；另提到刑事部分在2025年9月已獲不起訴處分，請求不予懲戒。

而士林地檢署作出不起訴處分的原因，在於士林地院是在本案發生後1年多向檢方告發，現場監視器與密錄器均已無從調閱，上開行為是否達刑事不法程度仍有疑義，無積極證據證明的情況下，予以不起訴。

懲戒法院認為，廖男身為副法警長，即應以身作則負起相應指揮監督及職務職責，雖刑事部分不起訴，但上開舉動確實已逾越值勤必要程度之比例原則，有違公務員懲戒法第2條第1款之違失執行職務之行為，損及司法機關的聲譽與形象，判處降一級改敘。