　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地院法警踩踏收容少年腳掌，被移送懲戒 。（圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

士林地院一名廖姓副法警長，在2023年4月10日押解未滿15歲少年至候審室戒護區時，以腳踩踏少年腳掌數次，甚至嗆「我就踩你，怎麼樣」，被法警同仁半勸半架離戒護區。司法院移送懲戒，懲戒法院認為廖男違失執行職務，判決降級改敘。

廖男自2000年起任職士林地院法警，並在2013年起擔任副法警長迄今，2023年4月10日下午，士林地院法官當庭諭知某名未滿15歲少年收容，少年因情緒激動，以頭部撞擊自傷，造成鼻部流血，法警因此施以戒具手銬帶入候審室，然過程中少年數度爭扎，為避免少年自傷，便壓制於戒護區走道地板，戴上腳鐐。

未料，廖男身為在場唯一主管，竟多次踩踏少年腳掌，少年痛喊「不要踩，很痛」，廖男卻回應「我就踩你，怎麼樣！」、「我再踩，再踩！」，最後在其他同仁半勸半架離下才離開戒護區，廖男卻又出言「要瘋就來瘋，我也只會這個！」。司法院認為廖男言行舉止已逾越值勤應有之比例原則，移送懲戒。

廖男答辯稱，當時他將滿55歲，即將退休，沒有動機去做晚節不保之事，且當天正、副候審法警才是人犯管理的主要負責人，認為2人以不作為方式，達成作為的結果，明明2人也有責任，卻只移送自己，懷疑有包庇嫌疑；另提到刑事部分在2025年9月已獲不起訴處分，請求不予懲戒。

而士林地檢署作出不起訴處分的原因，在於士林地院是在本案發生後1年多向檢方告發，現場監視器與密錄器均已無從調閱，上開行為是否達刑事不法程度仍有疑義，無積極證據證明的情況下，予以不起訴。

懲戒法院認為，廖男身為副法警長，即應以身作則負起相應指揮監督及職務職責，雖刑事部分不起訴，但上開舉動確實已逾越值勤必要程度之比例原則，有違公務員懲戒法第2條第1款之違失執行職務之行為，損及司法機關的聲譽與形象，判處降一級改敘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內政部發布公告　5團體遭解散
YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專
北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」
不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金
北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉
挖到溫泉！　狂噴6米畫面驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭收押

快訊／台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

男墜落石碇長潭壁橋20米溪谷！警消吊掛拉起　送醫不治

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭收押

快訊／台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

男墜落石碇長潭壁橋20米溪谷！警消吊掛拉起　送醫不治

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

開會前「部長消失」　陸應急管理部長王祥喜證實落馬！

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

球員直播有空間？　林立拋新想法：若能像啦啦隊一樣會是加分

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

二軍回桃園遇天候挑戰　森井誠之強調「One Team」理念

【借睡一下啦】浪貓跳進騎士後車廂！身體蜷縮取暖

社會熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

妻查外遇曝夫很聰明　徵信社偷懶慘了

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「環明輪」船艙裝大量海洛因！陽明海運爆走私回應了

台74線3車追撞　後方塞成停車場

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

陽明海運貨輪爆走私海洛因磚！船長遭聲押禁見　

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

女餵不明藥物殺2兒　高大成：折磨2hrs慘死

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

更多熱門

相關新聞

搬家拿了9個紙箱　衰男被控運毒獲無罪

搬家拿了9個紙箱　衰男被控運毒獲無罪

男子阿哲（化名）被指控在2020年8、9月間參與運毒，但他表示，當時跟朋友A男聊到要搬家的事情，對方說有紙箱和袋子可以給他，這才開車去拿了9個紙箱，沒想到卻因此被捲入運毒案，甚至挨告。士林地院法官日前審理之後，認為檢方現有的證據無法證明阿哲當時拿走的紙箱是否裝有毒品，日前裁定阿哲無罪。

男幫領包裹抵5千元債務　代價關8個月

男幫領包裹抵5千元債務　代價關8個月

台東少年無照又酒駕　騎車猛撞2女肇逃遭逮

台東少年無照又酒駕　騎車猛撞2女肇逃遭逮

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

19歲男組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪全落網

19歲男組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪全落網

關鍵字：

士林地院法警收容懲戒少年

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面