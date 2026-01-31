　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

▲▼北市點名消費爭議黑名單，蝦皮賣家、Klook、滿場娛樂為無故缺席協商慣犯。（圖／北市法務局提供）

▲北市點名消費爭議黑名單，蝦皮賣家、Klook、滿場娛樂為無故缺席協商慣犯。（圖／北市法務局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市法務局今（31日）公布114年度第4季消費爭議申訴案件中，經通知卻無故不到場協商的「不友善企業經營者」名單。根據統計，第4季共有142家次業者缺席消費爭議協商會議，排序前3名依序為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮賣家）、「滿場娛樂有限公司」（滿場娛樂）及「客遊天下旅行社有限公司」（Klook）。

法務局表示，依台北市消費者保護自治條例第 25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議之業者，北市府得於網路或媒體公告。114年第4季統計未派員出席協商業者前 3名依序如下：第1名蝦皮賣家（累計 12次）、第2名滿場娛樂（累計10次）、第3名Klook客路（累計5次）。

法務局分析，蝦皮賣家遭訴之爭議主因為消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符之商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議之情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者之其他不利措施，透過公私協力共同消彌個人賣家漠視消費者權益之行為。

至滿場娛樂、Klook部分，則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票之爭議；該案法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求 Klook 平台積極協助退票。

此外，法務局亦函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；台北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查之行為，已依法裁處新台幣10 萬元在案。

法務局指出，消費爭議之妥善處理為企業營運不可或缺的責任，業者若無正當理由多次缺席協商程序，必要時市府將視情況發動聯合稽查或命其到府說明營運情形與爭議處理機制，情節嚴重者將發布消費警訊。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

內政部發布公告　5團體遭解散
YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專
北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」
不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金
北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉
挖到溫泉！　狂噴6米畫面驚人

