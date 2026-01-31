出國別幫人帶行李「親人也不要」！他被海關帶走嘆：家賊難防

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

出國的時候，就算是親人、愛人，最好都別用自己的額度幫忙掛行李！一名網友表示，他一向自認行事謹慎，沒想到一次例外，卻讓他在仁川機場被海關帶走，「原因是托運行李內有違禁品。結果經過一番搜查，是我侄子在樂天超市買的貝瑞塔M92手槍玩具，早知道就不幫他們一家掛行李了。」

「還是想要提醒一下出國的朋友，不管是跟親人、愛人還是朋友出國，請『不要』幫別人帶行李，也不要為了行李額度，把不確定內容物的行李掛在自己名下！」原PO在Threads表示，當天在仁川機場準備返台時，突然因托運行李內出現違禁品而被海關帶走檢查。

行李放玩具手槍 他無奈：家賊難防

經過一番拆箱、拍照與詢問後，才發現問題來源竟是一把「貝瑞塔M92手槍玩具」，原來是侄子在樂天超市買的。他強調，當時完全沒有和侄子一家同行，所以不知道對方在行李中放了這種物品，卻因行李掛在自己名下，只能由他承擔風險。

原PO提到，整個過程約花了將近半小時，雖然海關人員態度相當有禮，也順利解釋清楚只是玩具，但仍讓他超無奈、心裡有點不爽，「海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課。」更在留言處直嘆，「真的是家賊難防。」

貼文曝光後，引發大量共鳴與討論，不少人分享類似經驗，也直呼這種忙真的不能幫，「真的應該讓侄子一家人被帶去小房間的…當下應該很慌張吧你（拍拍」、「千防萬防，防不了自己人」、「看來今年給侄子的紅包可以省起來了。」

另外，有網友則是提醒，「還有！曾經把行李箱借給別人使用的，回來一定要再次檢查乾淨。曾經被長輩借手提行李箱，結果她在夾層放水果刀，我用的時候，過海關被攔下來翻行李說有刀，然後我完全不知道，冷汗直流。」

※本文獲原PO授權引用。