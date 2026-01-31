　
生活

因應一期稻作超前部署　石門及寶二水庫今年首次人造雨

▲石門及寶二水庫實施115年首次人工增雨

▲石門水庫實施115年首次人工增雨。（圖／北區水資源分署提供

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部水利署北區水資源分署31日表示，時序已進入枯水期中段，且今（115）年1期稻作預計2月上旬開始供灌，為因應氣候變異降雨不如預期，該分署於今（1/31）在石門及寶二水庫實施人工增雨（人造雨），超前部署，確保所轄區域供水穩定。

北水分署於今日上午9時及10時經專業氣象團隊評估後，認為風向、雲層高度及水氣等具備人工增雨條件。因此，於水庫集水區霞雲溪口進行今年首二次人工增雨，分別各施放地面型焰劑2支，距上一次（114年7月15日）實施人工增雨間隔199天。

▲石門及寶二水庫實施115年首次人工增雨

▲石門水庫實施115年首次人工增雨。（圖／北區水資源分署提供）

石門水庫截至今日上午9時水位244.01公尺（距離滿水位約1公尺），蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9%，水情尚佳。但因桃園及石門灌區1期稻水量需求預估達1.5億噸，故為超前部署考量實施人工增雨，目前水庫集水區已陸續漂雨中。

至於新竹地區因關係重要科技產業用水供應，北水分署亦於今日上午10時於寶二水庫實施今年首次人工增雨，施放地面型焰劑2支，距上次（113年6月21日）實施人工增雨間隔589天。新竹主要水庫（寶山及寶山第二水庫）截至今日上午10時總蓄水量約2,459萬噸，蓄水率63.4%，水情約與近五年平均相當，但因近期降雨偏少且近年地區用水需求明顯增加，又115年1期作即將開灌，故為後續供水穩定有必要實施人工增雨。

北水分署表示，維持供水穩定是最主要任務之一，不僅任何時間均有許多水利人員及民間專業團隊合作分析水情，且亦加強各項穩定供水措施執行，同時也呼籲各界養成節約用水好習慣，讓有限水源能做最有效率運用。

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園市長張善政今（22）日出席「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動時表示，這處清淤輸送系統專用道路完工，將可有效分流清淤車輛，降低對既有省道交通與行車安全衝擊，亦能讓鄉親及遊客飽覽大漢溪沿岸風光，進一步帶動龍潭與大溪地區的觀光發展。

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　

連3天雷雨　石門水庫估增3千萬噸蓄水量

連3天雷雨　石門水庫估增3千萬噸蓄水量

關鍵字：

石門水庫寶二水庫北區水資源分署人工增雨

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

