大陸 大陸焦點 特派現場

陸男童餵兔子「食指被咬斷」　破肚找斷指「結果根本沒吞」

我們想讓你知道…陸男童餵兔子「食指被咬斷」　開膛破肚找斷指「結果牠沒吞」

▲兔子只愛吃胡蘿蔔是大眾普遍擁有的迷思。（示意圖／達志影像）

▲寵物兔。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南周口一名1歲7個月的男童日前餵食家裡飼養的寵物兔時，被兔子咬斷手指，嚇得家人馬上把兔子開膛破肚，尋找斷掉的手指。一家人翻遍兔子的內臟都沒找到斷指，最後才發現根本沒被兔子吞下肚，而是掉在兔籠的角落。

根據紅星新聞報導，孩子的媽媽表示，當時爺爺奶奶正在廚房做飯，孩子獨自在院子裡面玩耍，見到家裡養的兔子，就在地上撿了一個茄子要去餵食。不久後家人就聽見孩子淒厲的哭喊聲。

孩子的媽媽說，孩子的食指前面一截帶著指甲的部分，整個都消失了，一家人四處在家中尋找，都找不到斷指，下意識認為是被兔子吞下肚，於是馬上將兔子開膛破肚。

不過，一家人翻遍兔子的內臟，卻都沒發現斷指，最後才發現根本沒被兔子吞下肚，而是掉在兔籠的角落。

家人於是帶著斷指趕到醫院，最終成功將斷指接回，目前恢復良好。

醫師表示，從醫以來，接診過的動物咬傷病人並不少，被兔子咬傷的幾乎都是小朋友，兔子分不清食物和手指，尤其是在餵食的時候，小手指頭特別容易被當成食物一口咬下。

醫師提醒，任何動物都存在潛在的攻擊性，孩子與動物互動必須保持安全距離。

▼男童的食指最終成功接回。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男童餵兔子「食指被咬斷」　開膛破肚找斷指「結果牠沒吞」。（圖／翻攝微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

