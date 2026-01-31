▲藍竹縣長初選冒充黨工案 蔡志環：應釐清責任而非顛倒是非。（圖／翻拍蔡志環議員臉書）

地方中心／新竹報導

國民黨新竹縣長初選期間爆出「冒充黨工拜訪」爭議，一名高齡長輩於拜訪過程中不慎跌倒受傷，引發社會關注。隨著相關當事人與政治人物陸續對外說明，事件出現不同說法。對此，新竹縣議員蔡志環發表聲明，呼籲社會回到事件完整事實，釐清責任，而非模糊焦點、顛倒是非。



【事件始末】

根據目前公開資訊，該事件發生於國民黨新竹縣長初選期間，林姓當事人前往長輩住處拜訪，過程中發生肢體接觸與爭執，長輩隨後跌倒、頭部著地。事後送醫檢查，醫院診斷確認為腦震盪，相關傷勢已有明確醫療紀錄。



其後，新竹縣議員吳旭智陪同林姓當事人對外說明，指稱過程中自身亦感到受威脅，並表示曾撥打119，但後續取消派車，相關說法引發外界討論。



【蔡志環澄清重點】

蔡志環指出，本案最核心、且無可爭辯的事實，是一名高齡長輩在拜訪過程中跌倒、頭部受創，並經醫院診斷確認為腦震盪。她強調，任何事件說明，都不應忽略長輩實際受傷的狀況。



針對林姓當事人所稱遭受攻擊一事，蔡志環表示，社會合理期待的是相對應的客觀證據，包括是否有報案紀錄或醫療診斷；相較之下，受傷長輩已有明確醫療事實，相關說法自有社會公評。



【119取消派車與說明方式質疑】

對於當事人曾撥打119後取消派車一事，蔡志環指出，當下已有長輩倒地、頭部受創的情況，任何人都不應自行判斷「無礙」。她強調，這不只是法律問題，更涉及最基本的人道責任，社會有權了解當時作出該判斷的依據。



此外，蔡志環也表示，事件說明應秉持公開透明原則。她指出，受傷長輩即便身心俱疲，仍願意出面還原過程；反觀相關說明若採取變聲、遮掩身分方式，難免引發外界疑慮，公共事件應以同等標準接受檢視。



【個資來源仍待釐清】

蔡志環並進一步提出疑問，若相關行動被稱為「自發性拜訪」，卻能掌握完整黨員名冊與住址，其個資來源為何、是否經合法授權，相關單位仍有責任對外清楚說明。



蔡志環最後強調，選舉可以競爭，但不應建立在傷害長輩或模糊責任之上。她表示，將持續協助受傷長輩，提供必要的法律與相關協助，也呼籲社會各界回到事實，守住基本人道底線。