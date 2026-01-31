　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

▲▼國民黨桃園市議員凌濤透露，二寶已38週「隨時報到」，並曬出他和妻子與桃園市長張善政的合照 。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲國民黨桃園市議員凌濤透露，二寶已38週「隨時報到」，並曬出他和妻子與桃園市長張善政的合照 。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（31日）在臉書發文透露，二寶已進入38週「隨時報到」，同時，他也大讚桃園市長張善政推行的婚育政策，是六都第一。他強調，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。

凌濤表示，距離上次當奶爸已經八年，這次二寶有很多姐姐留下來的用品，也有不少沒穿過的新衣。他透露，自己最近常觀察到寶寶在肚子裡打嗝、手腳刮肚皮、滾來滾去，畫面很真實，也很新奇。

凌濤進一步透露，二寶進入38週，隨時報到，但台灣少子化嚴峻程度世界第一，年輕世代面臨經濟、工作與生活多重壓力，越來越多人選擇不婚不生，國家大政的規模與速度，確實還跟不上現實壓力的上升。

然而凌濤點出，立法院昨日三讀通過《住宅法》修正案，確定社宅至少要有20%提供給新婚兩年內或育有未成年子女的家庭，但這絕對不是決定性因素，畢竟台灣法定產假在亞洲倒數、育嬰假薪資以勞保投保金額計算，對許多職業婦女落差太大。

凌濤強調，再加上高房價、托育與育兒支出龐大、難以兼顧工作與家庭，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。

此外，凌濤指出，張善政市長上任以來，桃園「六項婚育政策」六都第一，結婚率、出生率雙冠王，整體環境相對友善，包括，擴大高風險孕產婦追蹤關懷至全市孕婦、設立孕產婦關懷中心、心理健康促進計畫、專責婦幼衛生所、幼兒專責醫師進駐托嬰中心、孕婦RSV疫苗補助，都是六都第一。

凌濤說明，桃園的好孕專車補助金額也是最高，2025年桃園出生率千分之5.32，六都最高。他認為，孕婦真的很辛苦，小家庭育兒更不容易，從產檢、待產、坐月子，到接下來的托育、職場回歸與家庭分工，每一步都是真實壓力。

最後，凌濤說，他和張善政市長、台北市長蔣萬安都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位，凌濤誓言，北桃會持續從醫療、交通、托育、住宅與職場友善同步努力，讓願意生的人少一點焦慮，多一點底氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內政部發布公告　5團體遭解散
YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專
北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」
不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金
北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉
挖到溫泉！　狂噴6米畫面驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

李四川看夜櫻喊「我住新北市」　曝願景：希望是更有花的城市

台美「好馬吉」　管碧玲邀谷立言登雲林艦揮毫包元寶

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

李四川看夜櫻喊「我住新北市」　曝願景：希望是更有花的城市

台美「好馬吉」　管碧玲邀谷立言登雲林艦揮毫包元寶

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

開會前「部長消失」　陸應急管理部長王祥喜證實落馬！

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

球員直播有空間？　林立拋新想法：若能像啦啦隊一樣會是加分

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

二軍回桃園遇天候挑戰　森井誠之強調「One Team」理念

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天

政治熱門新聞

怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

快訊／創立法院史上首次！　預算會期「總預算一字未審」

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

立院會期結束　韓國瑜：對話取代對抗

黨產條例、中天條款三讀　綠批：藍白農曆年前送國人最丟臉大禮

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

快訊／國會助理費修法三讀通過！　平均每位助理加5千

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

NCC指中天無法回52台　羅智強轟「民進黨東廠」：胡說八道

傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

更多熱門

相關新聞

桃園「文青水園再生水中心」動工　預計２年後完工

桃園「文青水園再生水中心」動工　預計２年後完工

桃園市龜山區「文青水園再生水中心」今（30）日舉行動工典禮，桃園市長張善政與內政部長劉世芳、市府團隊出席，張善政表示，這項再生水資源工程，宣告桃園再生水建設正式動工，也展現市府持續強化產業供水韌性與落實水資源循環利用決心，為產業發展、市民用水及城市永續提供穩定且長遠保障。

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

關鍵字：

凌濤張善政

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面