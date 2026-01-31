曝二寶已38週「隨時報到」　凌濤讚：張善政婚育政策六都第一

▲國民黨桃園市議員凌濤透露，二寶已38週「隨時報到」，並曬出他和妻子與桃園市長張善政的合照 。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（31日）在臉書發文透露，二寶已進入38週「隨時報到」，同時，他也大讚桃園市長張善政推行的婚育政策，是六都第一。他強調，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。

凌濤表示，距離上次當奶爸已經八年，這次二寶有很多姐姐留下來的用品，也有不少沒穿過的新衣。他透露，自己最近常觀察到寶寶在肚子裡打嗝、手腳刮肚皮、滾來滾去，畫面很真實，也很新奇。

凌濤進一步透露，二寶進入38週，隨時報到，但台灣少子化嚴峻程度世界第一，年輕世代面臨經濟、工作與生活多重壓力，越來越多人選擇不婚不生，國家大政的規模與速度，確實還跟不上現實壓力的上升。

然而凌濤點出，立法院昨日三讀通過《住宅法》修正案，確定社宅至少要有20%提供給新婚兩年內或育有未成年子女的家庭，但這絕對不是決定性因素，畢竟台灣法定產假在亞洲倒數、育嬰假薪資以勞保投保金額計算，對許多職業婦女落差太大。

凌濤強調，再加上高房價、托育與育兒支出龐大、難以兼顧工作與家庭，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。

此外，凌濤指出，張善政市長上任以來，桃園「六項婚育政策」六都第一，結婚率、出生率雙冠王，整體環境相對友善，包括，擴大高風險孕產婦追蹤關懷至全市孕婦、設立孕產婦關懷中心、心理健康促進計畫、專責婦幼衛生所、幼兒專責醫師進駐托嬰中心、孕婦RSV疫苗補助，都是六都第一。

凌濤說明，桃園的好孕專車補助金額也是最高，2025年桃園出生率千分之5.32，六都最高。他認為，孕婦真的很辛苦，小家庭育兒更不容易，從產檢、待產、坐月子，到接下來的托育、職場回歸與家庭分工，每一步都是真實壓力。

最後，凌濤說，他和張善政市長、台北市長蔣萬安都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位，凌濤誓言，北桃會持續從醫療、交通、托育、住宅與職場友善同步努力，讓願意生的人少一點焦慮，多一點底氣。