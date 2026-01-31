8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市西區今(31)日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲女子疑因情緒不穩企圖輕生，竟餵食2名年幼兒子不明藥物，導致8歲及3歲的兒子昏迷，孩童送醫搶救後仍宣告不治，檢警會同法醫今日下午2時許，對兩男童遺體進行相驗，媽媽的前夫與現任男友都到殯儀館陪同相驗。據了解，8歲長子是女子與前夫所生，平時由雙方輪流照顧，近日才因放寒假回到媽媽住處同住，不料竟被母親毒死，讓親友相當不捨。

▲今日下午相驗2名孩童遺體，狠母的現任男友（藍衣者）現身。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方調查，女子凌晨曾打電話向友人訴苦，表示自己情緒低落、「想帶孩子一起走」，好友察覺不對勁，立即趕往女子住處查看，卻發現2名男童倒臥在床上、已無呼吸心跳。救護人員獲報後將2童分別送往林新醫院與中國附醫搶救，但仍回天乏術。女子情緒激動、有自傷之虞，警方當場將她保護管束並送醫治療，目前仍無法清楚交代事發經過，警方已抽驗其體內是否含有安眠藥成分，並不排除朝殺人罪或加工自殺方向偵辦。

▲今日下午相驗2名孩童遺體，狠母前夫（咖啡色衣服者）都現身。（圖／記者許權毅攝，下同）

今日下午2時30分許，檢警在殯儀館進行相驗遺體程序，而狠母的前夫與現任男友都現身。據悉，因前夫長期對女子家暴、對長子不當管教，女子與前夫離婚，8歲長子平日與前夫同住，因放寒假回來與母親同住，不料，母同住沒幾天就發生悲劇，讓家屬難以接受。

警方將進一步釐清女子精神狀況、用藥來源及動機，全案仍持續深入調查中。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995