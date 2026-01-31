萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區原「加投公共浴池」數月前因出現地層下陷疑慮，上方亭子明顯傾斜，為維護公共安全，相關建物已全數拆除，並由交通部觀光署北觀處進行後續地質鑽探調查，而鑽深工地昨（30日）晚間突然有大量溫泉水噴發，噴泉高度約達5至6公尺，引發民眾討論。

▲萬里加投公共浴池鑽探！5米高噴泉畫面曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

有民眾發現施工現場突然湧出大量溫泉水，並拍下畫面上傳網路，短時間內引起熱議。對此，交通部觀光署北觀處表示，該處目前正針對萬里加投溫泉進行整體評估作業，依程序先行辦理地質鑽探調查，以掌握地下結構與溫泉水源狀況。

北觀處代理處長吳建志說明，昨天鑽探作業中，發現地下確實有溫泉水源，導致溫泉水自然湧出，現場已立即啟動緊急處置機制，並請專業技師及相關機具迅速進場因應，確保施工安全並防止擴大影響。

▲萬里加投公共浴池先前發生傾斜，沒想到鑽探竟挖到溫泉。（ETtoday資料照／記者郭世賢翻攝）

吳建志進一步指出，後續將依據實際地質調查結果、現場環境條件及地方需求，審慎評估萬里加投溫泉的未來利用方式，相關規劃將在確保安全前提下，進行更完整與周延的評估。