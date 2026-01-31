政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

▲學霸溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

頂大雙學位畢業的22歲溫姓男子酒後搭計程車，僅搭車12分鐘就被司機丟包在台64，遭4車連環輾過慘死，引發社會議論。而早在16年前宜蘭就發生類似案例，當時一名酒醉莊姓女子搭計程車，被司機丟包在國道5號羅東交流道出口匝道不遠處側車道，莊女泥醉想走回出口匝道，卻被車子當場撞死，王姓司機上訴到台灣高等法院，雖請來當時擔任律師的現任國防部長顧立雄辯護，仍被依犯業務過失致人於死罪，處6月徒刑定讞，可易科罰金。

判決指出，這名王姓計程車司機於2010年10月30日清晨3時50分許，在新北市某便利超商前，搭載喝過酒的莊姓女子前往宜蘭羅東，路途中莊女繼續在車內喝松茸酒，直到王男開車經過國道5號羅東交流道南向出口匝道後，因車上GPS導航機找不到莊女說的地址，又向莊女索取車資不成，王於羅東交流道出口匝道側車道要莊女下車後，便逕自開車返打算返回台北市。

然而王男行駛在過南往北迴轉道後，因良心不安，又折返到莊女下車處查看，眼見莊女正橫跨公路往內側車道高速公路高架橋下的分隔帶行走，已無力自行安全離開公路，王男仍不顧她安危，再次駕車離開。而莊女因酒醉，逆向往出口匝道方向行走，慘遭另名吳姓駕駛開小客車撞擊身亡，吳男隨即肇逃。

全案經宜蘭地院審理，法官認為，王男作為司機有送乘客到目的地的義務，如果不能到達目的地，也應該讓她在安全的地點下車，何況莊女當時體內酒精濃度高達461mg/dL，精神狀況不佳，如果命她下車，可預見莊女可能遭往來車輛撞擊，但王男仍丟包莊女並駛離現場，和莊女遭撞身亡有因果關係，依犯犯業務過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。王男上訴被駁回。

另外法官指出，當時吳姓司機經過時為清晨5時，天氣晴朗還有晨光，然而吳卻疏於注意前車狀態，撞上莊女後還肇逃，也有過失，依吳犯過失致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪，合併執行10月徒刑，可易科罰金30萬元，緩刑2年。

只不過，《刑法》修法後已無業務過失致死罪，相關刑事責任有待檢警進一步調查認定。