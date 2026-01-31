　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲學霸溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

頂大雙學位畢業的22歲溫姓男子酒後搭計程車，僅搭車12分鐘就被司機丟包在台64，遭4車連環輾過慘死，引發社會議論。而早在16年前宜蘭就發生類似案例，當時一名酒醉莊姓女子搭計程車，被司機丟包在國道5號羅東交流道出口匝道不遠處側車道，莊女泥醉想走回出口匝道，卻被車子當場撞死，王姓司機上訴到台灣高等法院，雖請來當時擔任律師的現任國防部長顧立雄辯護，仍被依犯業務過失致人於死罪，處6月徒刑定讞，可易科罰金。

判決指出，這名王姓計程車司機於2010年10月30日清晨3時50分許，在新北市某便利超商前，搭載喝過酒的莊姓女子前往宜蘭羅東，路途中莊女繼續在車內喝松茸酒，直到王男開車經過國道5號羅東交流道南向出口匝道後，因車上GPS導航機找不到莊女說的地址，又向莊女索取車資不成，王於羅東交流道出口匝道側車道要莊女下車後，便逕自開車返打算返回台北市。

然而王男行駛在過南往北迴轉道後，因良心不安，又折返到莊女下車處查看，眼見莊女正橫跨公路往內側車道高速公路高架橋下的分隔帶行走，已無力自行安全離開公路，王男仍不顧她安危，再次駕車離開。而莊女因酒醉，逆向往出口匝道方向行走，慘遭另名吳姓駕駛開小客車撞擊身亡，吳男隨即肇逃。

全案經宜蘭地院審理，法官認為，王男作為司機有送乘客到目的地的義務，如果不能到達目的地，也應該讓她在安全的地點下車，何況莊女當時體內酒精濃度高達461mg/dL，精神狀況不佳，如果命她下車，可預見莊女可能遭往來車輛撞擊，但王男仍丟包莊女並駛離現場，和莊女遭撞身亡有因果關係，依犯犯業務過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。王男上訴被駁回。

另外法官指出，當時吳姓司機經過時為清晨5時，天氣晴朗還有晨光，然而吳卻疏於注意前車狀態，撞上莊女後還肇逃，也有過失，依吳犯過失致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪，合併執行10月徒刑，可易科罰金30萬元，緩刑2年。

只不過，《刑法》修法後已無業務過失致死罪，相關刑事責任有待檢警進一步調查認定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內政部發布公告　5團體遭解散
YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專
北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」
不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金
北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉
挖到溫泉！　狂噴6米畫面驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭收押

快訊／台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

男墜落石碇長潭壁橋20米溪谷！警消吊掛拉起　送醫不治

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　惡運將判決結果曝

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭收押

快訊／台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

男墜落石碇長潭壁橋20米溪谷！警消吊掛拉起　送醫不治

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

開會前「部長消失」　陸應急管理部長王祥喜證實落馬！

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

球員直播有空間？　林立拋新想法：若能像啦啦隊一樣會是加分

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

士林地院法警爆走！怒踩收容少年腳嗆「要瘋就來瘋」　懲戒下場曝

日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

雲林宮廟濟公畫符令幫女信徒治病　「九層塔+炭」超扯藥方曝

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

北京喊「別去日本」也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

二軍回桃園遇天候挑戰　森井誠之強調「One Team」理念

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

社會熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

妻查外遇曝夫很聰明　徵信社偷懶慘了

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「環明輪」船艙裝大量海洛因！陽明海運爆走私回應了

台74線3車追撞　後方塞成停車場

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

陽明海運貨輪爆走私海洛因磚！船長遭聲押禁見　

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

女餵不明藥物殺2兒　高大成：折磨2hrs慘死

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

更多熱門

相關新聞

蘇澳人口跌破4萬！公所祭每胎2萬生育補助

蘇澳人口跌破4萬！公所祭每胎2萬生育補助

宜蘭縣蘇澳鎮因少子化與人口外移問題，總人口數從巔峰時期的5萬人驟降至不到4萬人，甚至可能影響議員席次由3席減為2席。為應對人口減少危機，蘇澳鎮長李明哲表示，鎮公所今（2026）年加碼生育補助，不限胎數每胎次補助金額由1萬元提升至2萬元，希望吸引年輕人設籍並安心成家。

「小孩太吵」全家被丟包路邊　桃園喜來登：懲處司機

「小孩太吵」全家被丟包路邊　桃園喜來登：懲處司機

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

關鍵字：

計程車丟包致死宜蘭判刑

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面