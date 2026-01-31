新竹縣國民黨初選紛擾未歇　陳見賢辭黨職止爭議、強調依制度整合藍營

▲陳見賢強調，國民黨是制度化的政黨，必須尊重黨章與既定程序。（圖／陳見賢辦公室提供）

地方中心／新竹報導

國民黨新竹縣長初選提名制度引發黨內不同聲音。黨中央日前依據《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》，拍板採行「七三制」初選機制，即70%民意調查、30%黨員投票，作為縣長提名依據。相關制度公布後，藍營內部對於是否應全面遵循黨章制度，浮上檯面。



有意投入新竹縣長選舉的新竹縣副縣長陳見賢表示，國民黨是制度政黨，初選正是用來化解歧見、整合共識的機制，個人將尊重黨中央依制度所做的決定，全力配合黨的規劃。



針對外界質疑其身兼新竹縣黨部主委，恐有角色衝突之虞，陳見賢已多次公開說明，並主動依規定辭去主委職務。他強調，此舉並非退卻，而是希望讓初選回歸制度本身，避免程序爭議模糊政策與施政討論焦點。黨內人士指出，陳見賢選擇在制度確立後提前辭職，展現對黨整體利益的考量。



於此同時，立法委員徐欣瑩對「七三制」制度表達強烈質疑，認為30%黨員投票比例存在被操縱風險，並多次公開向黨中央提出抗議。即便在陳見賢辭去主委職務後，徐欣瑩仍持續批評制度正當性，相關言論在黨內引發不同解讀。近日，徐欣瑩更提出「開放式選舉」構想，主張可由兩人同時代表國民黨角逐新竹縣長。藍營基層則擔憂，若出現「雙候選人」局面，不僅違背初選整合初衷，也恐削弱藍營在地方選戰中的整體戰力。



藍營人士分析，從尊重協調、接受制度，到主動辭去黨職，陳見賢一系列作為，凸顯其「守制度、顧大局、避免內耗」的政治風格；反觀持續質疑黨中央決策的作法，已讓這場初選討論，逐漸演變為對黨紀與團結的考驗。



新竹縣長初選雖尚未正式登記，但制度是否能被共同遵守、結果是否能被共同承擔，已成為國民黨中央與地方黨部必須正面回應的關鍵課題。