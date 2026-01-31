張又俠落馬　解放軍報：不管權力多大　在黨紀國法前一律平等

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠落馬引起全球關注，《解放軍報》31日再度發表評論文章強調，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，「對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深。」

文中提到，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗斗爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。

文中指出，對張又俠、劉振立等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實證明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深。

文中提到，軍隊黨員干部特別是領導干部要始終心存敬畏，不要心存僥幸，甚至不收斂不知止，必須牢記「手莫伸，伸手必被捉」的道理，帶頭遵紀守法、嚴於律己，切實回答好入黨幹什麼、當兵幹什麼、為將給什麼等基本問題。

文中指出，儘管要面對一些短期的困難和陣痛，但更要深刻認識到，黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度在發揮著決定性作用，邁向一流的戰略設計、路徑安排、目標任務已經成為全軍共識共為，「戰勝困難、歷經陣痛必將換來新生，人民軍隊必將在革命性鍛造中重塑開新，更好贏得強軍興軍歷史主動。」

文中提到，這些年，從大國重器加速列裝、匯聚鋼鐵洪流，到重大演訓錘煉打仗能力、震懾強敵對手，再到危難面前逆行出征、守護人民利益，充分證明在習近平強軍思想哺育下成長起來的新時代官兵可信可靠、可愛可敬，人民軍隊始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。

文章的最後強調，全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，全面貫徹新時代政治建軍方略，堅持黨對人民軍隊絕對領導，「深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心。」