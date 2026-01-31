盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

▲我國首艘國造潛艦昨（30日）二度執行「淺水潛航」測試計畫。（圖／台船提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

「海鯤號」昨日執行第二次「淺水潛航測試」，並順利完成測試項目，返航高雄港。對此，民進黨立委蔡其昌今（31日）發文表示，不論大家的意識形態如何不同，它（指海鯤號）都是我們國家第一艘國造潛艦，希望不管是愛中華民國，還是愛台灣，都能祝福我們國家的首艘潛艦可以成功，一起守護我們深愛的家園。

由台船承造的「海鯤軍艦」（別稱海鯤號）於29日執行首次「淺水潛航測試」，並於當日順利完成計畫測試項目返航高雄港，為台灣潛艦國造計畫寫下新的里程碑。

台船說明，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，然而，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船進一步說明，接下來將繼續按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

此外，民進黨立委王定宇透露，台灣國造潛艦「海鯤軍艦」已於昨日順利完成第二次潛航測試，且深度從首次的50公尺，又進一步達到100公尺，所有的測試科目都圓滿達標。

民進黨立委蔡其昌則發文喊話，不論大家的意識形態如何不同，它（指海鯤號）都是我們國家第一艘國造潛艦，希望不管是愛中華民國，還是愛台灣，都能祝福我們國家的首艘潛艦可以成功，一起守護我們深愛的家園。

▼我國首艘國造潛艦昨（30日）二度執行「淺水潛航」測試計畫。（圖／台船提供）