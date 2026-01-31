　
    • 　
>
社會焦點

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭聲押

▲高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

陽明海運爆出離譜走私案！「環明輪」 29 日晚間停靠高雄港，高雄港海關登船查驗時，查獲一批高純度海洛因磚，粗估市價高達數億元，涉案的尤姓船長昨晚遭檢方聲押禁見。陽明海運則表示，是船員發現疑似違禁品主動通報，並配合檢調釐清，全案僅有1位船員被帶回，目前其餘船員、船隻已恢復正常營運。

陽明海運對此事件提供聲明指出，所屬「環明輪」於停泊港口時，該船船員發現並通報公司船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。為確保船員與船舶海上航行安全，公司第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，公司亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運表示，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在本公司主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。

陽明海運強調，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件公司不予評論。本案僅有1位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

據悉，涉案船員為尤姓船長，才剛接掌「環明輪」14天，毒品疑似是在貨輪停靠在越南海防港期間，由當地伙食供應商將毒品夾帶在包裹裡頭運上船。關務署高雄關證實，全案已移送檢調偵辦中。

高雄地檢署表示，涉案的尤姓船長昨晚訊後已聲押禁見，其他涉案事實均還在釐清，暫無法對案件評論。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

住台北車站商旅「床墊上都是蟲」！網友崩潰：蟲還爬進包包

