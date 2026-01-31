「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

▲陽明海運「環明輪」涉嫌運毒，尤姓幹部被收押禁見。（圖／陽明提供）



文／中央社

陽明海運「環明輪」日前進高雄港時，遭海關人員查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，初步了解疑為尤姓幹部涉運毒，船上人員為自保通報；雄檢昨(31日)晚間聲押尤男獲准，確切案情待釐清。對此，高雄地檢署回應，目前案件無法評論，也沒有資料可提供；財政部關務署高雄關則表示，全案已移送高雄地檢署偵辦中，相關細節因偵查不公開，不方便提供。

初步了解，陽明海運「環明輪」29日晚間進入高雄港時，船員察覺船上幹部疑涉運毒，為求自保進而通報相關單位，經高雄關人員登船查檢，果然查獲大量毒品海洛因；目前檢警已帶回尤姓幹部調查，高雄地檢署複訊後，昨天晚間聲押尤男獲准，全案仍待深入調查中。

陽明海運聲明表示，公司所屬「環明輪」於停泊港口時，船員發現並通報公司船舶安全官，送達船上特定人員收訖物品疑似為違禁品；為確保船員與船舶海上航行安全，公司第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影，妥善封存，也立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運說明，公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，此案主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件公司不予評論；目前僅有1名船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。