北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

▲台北市內湖動物之家驚傳鼠輩橫行。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）



記者陳家祥／台北報導

台北市大安區近期發生國內首例感染漢他病毒症候群死亡的案例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天，掀起國內對於鼠患管控的關注。但台北市議員陳宥丞今指出，台北市動物之家老鼠猖獗，根本變成「米奇樂園」，甚至有志工、民眾投訴被咬，溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體。對此，北市動保處指出，動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，鼠患問題難以根絕，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。

陳宥丞踢爆，台北市動物之家驚變米奇樂園，甚至有志工、民眾投訴被咬，本該是毛小孩等待新家的避風港竟長期鼠患肆虐，光天化日之下成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體。這種惡劣環境，原本有意認養的民眾可能打退堂鼓，還讓原本就緊繃的收容量能雪上加霜。

陳宥丞說，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號；這不僅會加速環境惡化，更會讓外界對市府的動保決心產生不信任。

對此，北市動保處回應，本市動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，致鼠患問題持續無法根除，故於113年於園區內設置100組捕鼠器具進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料及加強物理捕鼠效果。另外，也落實飼料餵食完畢即收拾清潔，以減少老鼠食物來源，並於飼料儲藏區域等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠加強捕鼠，已全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。

動保處指出，收容犬隻每月均有吃心絲蟲預防藥物，每年至少2次會投予外寄生蟲預防藥物，已於114年11月完成投予所有收容去犬隻外寄生蟲預防藥物，並針對有感染症狀犬隻加強投予。

動保處表示，目前新建動物之家預計116年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放亦有完整規劃，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。